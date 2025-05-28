　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

粽子海外訂單暴漲！　深圳出口年增112.5%…「榴槤粽」成熱門商品

▲工廠內等待包裝的粽子。（圖／翻攝自微博）

▲工廠內等待包裝的粽子。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

端午佳節將至，各家粽子工廠紛紛推出新口味，來抓住商機。深圳海關數據顯示，2025年前五個月，僅深圳關區出口粽子已超134噸，較去年同期增幅達112.5%。其中，水果粽（榴槤粽、鳳梨粽等）與海鮮粽、咖啡粽等，共同成為熱門類別，不僅熱銷東南亞、歐美、非洲皆有訂單需求。

▲▼陸粽子海外訂單暴漲，榴槤粽成熱門商品。（圖／翻攝自微博）

▲▼工廠內正在包粽子的人員。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸粽子海外訂單暴漲，榴槤粽成熱門商品。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸粽子海外訂單暴漲，榴槤粽成熱門商品。（圖／翻攝自微博）

▲工廠內正在包粽子的人員。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，一名粽子工廠的負責人黃德興表示，「我們工廠每天大概做一萬個粽子，粽子都是現做的，我們去年負責包粽子的人員一共有18名左右，平均一人一天能包600多個到700個，今年擴徵到30名人員負責包粽子。」

另一名工廠員工表示，「我們的粽子銷往全世界，比如新加坡、荷蘭、美國、加拿大都有，除了出口粽子本身，包粽子的餡料、配料什麼的也都有出口。」

▲▼水果粽、星冰粽。（圖／翻攝自微博）

▲各式各樣的水果粽。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼陸粽子海外訂單暴漲，榴槤粽成熱門商品。（圖／翻攝自微博）

▲各式各樣的水果粽。（圖／翻攝自微博，上同）

水果粽包含，草莓粽、西瓜粽、藍莓粽、荔枝粽、鳳梨粽等，皆成為今年的熱門商品，冷熱皆有人食用，其中鳳梨粽因酸甜適口、久煮不爛的特性，備受海外消費者青睞，尤其在東南亞市場反應熱烈。歐美市場則傾向低糖莓果類組合，如藍莓醬水晶粽等。

不少店家把握「萬物皆可粽」的商機，將芒果椰汁糯米粽、榴槤冰粽等產品，透過水果丁與椰漿、糖漿的搭配，形成「夏日冰鎮甜點」順利推出成主打商品。連星巴克也順勢推出水果口味的「星冰粽」。

▲星冰粽。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼水果粽、星冰粽。（圖／翻攝自微博）

▲▼水果粽、星冰粽。（圖／翻攝自微博）

▲▼水果粽、星冰粽。（圖／翻攝自微博）

▲▼水果粽、星冰粽。（圖／翻攝自微博）

▲▼水果粽、星冰粽。（圖／翻攝自微博）

▲星冰粽。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，相關統計顯示，美國、法國、南非等地訂單成長顯著，湖南某店家單日訂單最遠寄送到法國和南非。粽子不僅是海外華人思鄉的寄託，也成為外國友人體驗中華文化的載體。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天女孩爆「偷吃富商當小三」　她被影射回應了
夏季電價「每月多500元」！6月新制懶人包
碎屍魔冷血殺3女　奪命粉紅色「小狗布條」、榔頭曝光
官方認證！　世壯運女神一次看
明雨炸全台「下到發紫」　最新降雨趨勢曝
陸「上億豪宅」被一夜推平　震撼畫面曝
快訊／被爆組「海外砲兵團」　型男里長曝真相：在台灣
夫妻遭暴衝撞1死1重傷　她術前淚喊：為兒一定撐下去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「防曬乳」放1年還有保護力嗎？　陸專家曝「3種狀況」檢查方法

陸「上億豪宅」被一夜推平　官方曝最初處置「沒收」但對方不配合

粽子海外訂單暴漲！　深圳出口年增112.5%…「榴槤粽」成熱門商品

玩飛行傘被吸至8500公尺高空成「冰人」　陸男奇蹟生還自曝驚險經歷

美突襲暫停發放學生簽證　陸：正常教育合作和學術交流不應受擾

帥真的能當飯吃！景區徵「陽光帥氣大男孩」　月薪12萬不求學歷

不分男女！山東一村22歲「免費拿房」　外地人直呼：現在遷戶口

東北女婿「請不要講台語」遭出征　國台辦：本是同根生，相煎何太急

山東化工廠爆炸「樓體只剩骨架」　母企業為市值1993億A股公司

賴「不說」的兩岸關係　國台辦：「講什麼」也改變不了統一大勢

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

「防曬乳」放1年還有保護力嗎？　陸專家曝「3種狀況」檢查方法

陸「上億豪宅」被一夜推平　官方曝最初處置「沒收」但對方不配合

粽子海外訂單暴漲！　深圳出口年增112.5%…「榴槤粽」成熱門商品

玩飛行傘被吸至8500公尺高空成「冰人」　陸男奇蹟生還自曝驚險經歷

美突襲暫停發放學生簽證　陸：正常教育合作和學術交流不應受擾

帥真的能當飯吃！景區徵「陽光帥氣大男孩」　月薪12萬不求學歷

不分男女！山東一村22歲「免費拿房」　外地人直呼：現在遷戶口

東北女婿「請不要講台語」遭出征　國台辦：本是同根生，相煎何太急

山東化工廠爆炸「樓體只剩骨架」　母企業為市值1993億A股公司

賴「不說」的兩岸關係　國台辦：「講什麼」也改變不了統一大勢

【廣編】日本「棒貓」首度登台！艾融化身店長萌翻南港　三大活動引爆打卡熱潮

「防曬乳」放1年還有保護力嗎？　陸專家曝「3種狀況」檢查方法

端午維安總動員！海巡「異地同步」掃蕩　7艇45車鎖北台海域

賴苡任快找張克晉！吳思瑤罷免案仍可連署　關鍵須找出領銜人

改善疲勞超有感！6款高鎂食物盤點　深綠色蔬菜也在內

5萬俄軍壓境！澤倫斯基喊話川普、普丁「三方會談」　克宮回應了

中國是全球最大威脅！吸收失業探員情蒐　CIA：2030年前可取代美國

台東跨黨派聲援黃建賓　質疑預算遭刪為政治操作

川普「關稅帝君」撼房市！投資客逃命潮　7都預售屋換約慘況曝光

70歲仍可開車！賴清德下令多宣導　不是不能開車「只是降換照年齡」

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

大陸熱門新聞

陸學者曝大陸找到「統一密碼」！　稱共軍這方面「贏得徹底」

男女「馬路活春宮」躺引擎蓋運動　不顧旁人全被錄

陸抗癌網紅千千離世！得年25歲 曾自曝長期不吃早飯...飲食不規律

只要遵紀守法！國台辦歡迎館長赴陸

陸「上億豪宅」被一夜推平 官方曝最初處置「沒收」但對方不配合

會計手抖轉錯千萬！負責人急衝派出所求救

影／山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」！　當地醫院傳「人滿為患」

洪秀柱會見王滬寧重申兩岸同屬一中

東北女婿「請不要講台語」遭出征 國台辦：本是同根生，相煎何太急

「統一有至高無上價值」　陸學者：制裁的損失完全能承受

協助偵破網攻　陸資安廠360上央視嗆：台灣駭客「能力屬三流」

山東化工廠大爆炸　已5人死亡

博士「以身飼蚊」！錄下蚊子吸血過程

阿姨用20個魚骨DIY「絕美六角宮燈」

更多熱門

相關新聞

淡水清水祖師遶境端午登場　管制時間範圍出爐

淡水清水祖師遶境端午登場　管制時間範圍出爐

新北市淡水區一年一度傳承百年的宗教盛事「清水祖師聖駕遶境」（俗稱淡水大拜拜），即將在端午節連假熱鬧登場。遶境活動將從31日下午3時展開「首日暗訪」，翌日上午9時起則進行「日巡」，為期兩天。適逢端午連假，加上參與的民俗陣頭眾多，預估信徒、遊客將高達數萬人次，交通屆時將面臨嚴重衝擊。淡水警分局已經規劃管制時間及範圍，呼籲用路人多加利用替代道路與大眾運輸系統。

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

營養師分享品粽4大原則+五穀粽食譜

營養師分享品粽4大原則+五穀粽食譜

大苑子「7元水果茶」端午節限定搶

大苑子「7元水果茶」端午節限定搶

大福興宮新住民包粽比賽 　無國界慶端午

大福興宮新住民包粽比賽 　無國界慶端午

關鍵字：

端午粽子深圳豆沙粽肉粽水果粽子端午節榴槤粽

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

蔡阿嘎擬反擊五劇本「讓Andy翻車」

家寧喊男閨密「my love」親密合照曝光！

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面