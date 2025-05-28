粽子海外訂單暴漲！　深圳出口年增112.5%…「榴槤粽」成熱門商品

▲工廠內等待包裝的粽子。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

端午佳節將至，各家粽子工廠紛紛推出新口味，來抓住商機。深圳海關數據顯示，2025年前五個月，僅深圳關區出口粽子已超134噸，較去年同期增幅達112.5%。其中，水果粽（榴槤粽、鳳梨粽等）與海鮮粽、咖啡粽等，共同成為熱門類別，不僅熱銷東南亞、歐美、非洲皆有訂單需求。

▲工廠內正在包粽子的人員。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，一名粽子工廠的負責人黃德興表示，「我們工廠每天大概做一萬個粽子，粽子都是現做的，我們去年負責包粽子的人員一共有18名左右，平均一人一天能包600多個到700個，今年擴徵到30名人員負責包粽子。」

另一名工廠員工表示，「我們的粽子銷往全世界，比如新加坡、荷蘭、美國、加拿大都有，除了出口粽子本身，包粽子的餡料、配料什麼的也都有出口。」

▲各式各樣的水果粽。（圖／翻攝自微博，上同）



水果粽包含，草莓粽、西瓜粽、藍莓粽、荔枝粽、鳳梨粽等，皆成為今年的熱門商品，冷熱皆有人食用，其中鳳梨粽因酸甜適口、久煮不爛的特性，備受海外消費者青睞，尤其在東南亞市場反應熱烈。歐美市場則傾向低糖莓果類組合，如藍莓醬水晶粽等。

不少店家把握「萬物皆可粽」的商機，將芒果椰汁糯米粽、榴槤冰粽等產品，透過水果丁與椰漿、糖漿的搭配，形成「夏日冰鎮甜點」順利推出成主打商品。連星巴克也順勢推出水果口味的「星冰粽」。

▲星冰粽。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，相關統計顯示，美國、法國、南非等地訂單成長顯著，湖南某店家單日訂單最遠寄送到法國和南非。粽子不僅是海外華人思鄉的寄託，也成為外國友人體驗中華文化的載體。