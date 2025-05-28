淡水清水祖師遶境端午登場！管制時間範圍出爐　警籲避塞車路段

▲淡水清水祖師遶境管制時間及範圍出爐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一年一度傳承百年的宗教盛事「清水祖師聖駕遶境」（俗稱淡水大拜拜），即將在端午節連假熱鬧登場。遶境活動將從31日下午3時展開「首日暗訪」，翌日上午9時起則進行「日巡」，為期兩天。適逢端午連假，加上參與的民俗陣頭眾多，預估信徒、遊客將高達數萬人次，交通屆時將面臨嚴重衝擊。淡水警分局已經規劃管制時間及範圍，呼籲用路人多加利用替代道路與大眾運輸系統。

為確保這場年度宗教盛事圓滿順利舉行，淡水警分局將結合警、民力投入交通疏導工作。針對遶境路線範圍，警方將依陣頭集結狀況彈性實施交通管制。相關管制範圍與時段如下：

* 管制範圍： 淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路。

* 管制時段： 5月31日（週六）下午2時至翌日凌晨1時，以及6月1日（週日）上午8時至晚間12時。

* 管制原則： 活動期間，除住戶、在地居民、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike運輸車輛等可彈性放行外，非淡水市區內住戶的汽車將禁止進入市區。警方將於19處管制點進行交通指揮引導，請民眾務必配合。

▼淡水清水祖師遶境管制時間及範圍出爐，警方呼籲用路人避開管制區 。（圖／記者陳以昇翻攝）

為因應交通管制，活動時段內所有公車（含免費接駁公車）將改道，不再行經淡水市區，其起迄站均調整至捷運淡水站前廣場。鼻頭街為方便客運車輛進出，在活動管制時間內將區隔為雙向通行。

警方提醒，民眾可透過警察廣播電臺與CMS路況發布資訊瞭解即時路況，也可關注淡水警分局官方臉書、新北市政府交通局及淡水客運股份公司等網站發布的相關管制訊息。呼籲用路人務必避開遶境活動時間、路線及管制路段，多利用淡金路行駛。欲前往淡水地區的遊客，則建議多搭乘大眾運輸系統，並於出發前詢問相關動線。住戶如欲進入管制點，請配合出示身份證明文件。