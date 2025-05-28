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賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（28日）召開中執會，據轉述，會中總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，國內COVID-19疫情現正處於升溫階段，預計6月底、7月初達高峰，若還沒有接種疫苗，請趕緊接種，衛福部疾管署已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，政府防疫量能相當充裕，國人無需驚慌，更不用囤積物資，最好這段時間出入公共場所應該戴口罩。

據轉述，賴清德會中致詞時表示，這週六是一年一度的端午佳節，在這裡，要預祝全國國人同胞，不管是南部粽派，還是北部粽派，大家端午佳節愉快。端午連假是許多國人返鄉與家人團聚、出外旅遊的日子。要提醒國人朋友，好好善用時間跟家人聚在一起，度過快樂的端午佳節時光。

賴清德指出，根據衛福部疾管署最新的監測資訊顯示，國內COVID-19疫情現正處於升溫階段，預計6月底、7月初達高峰。面對疫情升溫，大家千萬不可輕忽，若還沒有接種疫苗，請趕緊去接種。維持良好的衛生習慣是防疫的基石，確實做好防疫，可降低染疫的風險。

賴清德強調，因應疫情高峰，衛福部疾管署已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，防疫量能相當充裕，國人無需驚慌，更不用囤積物資，最好這段時間出入公共場所應該戴口罩。

賴清德也提到，要向連假期間輪班值勤的軍警消、醫護，以及負責水電等關鍵基礎設施與旅運疏通的第一線工作人員，表達感謝，因為你們堅守崗位、犧牲奉獻，才能讓國人在端午假期快快樂樂出門、平平安安回家。再次祝福大家端午佳節愉快、闔家平安。

另外，據轉述，中執會上，有中常委提出，交通部宣布換照年齡75歲降到70歲，有民眾擔心是75歲就不能開車了，要多跟民眾溝通，現在交通部打算把換照年齡設定在70歲，還是可以開車，只要經過身體檢查跟測驗，換照制度在很多國家都有，台灣比較晚有相關的改革跟配套，這部分應該多跟基層民眾說明。

會中，陳茂松也補充，他明年就要70歲了，但重點不是年齡，而是健康狀況，最近自己也常常開車到全台各地跑來跑去。新任中常委陳淑華也反映，基層確實有這樣的聲音，行政部門要再跟民眾多溝通。

對於相關議題，主席賴清德表示，未來70歲還是都可以開車，這部分請大家再跟民眾說明清楚。

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