自撞報完警「喝酒壓驚」　駕駛挨罰18萬元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿福（化名）今年7月間開車自撞，報警之後為了「壓驚」，竟然跑去買酒喝，因此挨罰18萬元罰鍰。阿福提出行政訴訟並強調自己沒有拒測；但台北高等行政法院法官點出問題不是「拒測」，日前仍裁定駁回。

▲阿福自認有配合警方完成酒測，並無拒測。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿福今年7月間開車行經台北市區某路段，被警員以有「發生交通事故後，在接受酒精濃度測試檢定前，吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品」的違規行為，當場舉發，因此挨罰18萬元罰鍰。

阿福提出行政訴訟並表示，當天自撞後自己報了警，因為情緒不穩加上嚇到，才會在等待警員到場的空檔，下車跑去買酒喝；後來警員到場，他因為有買酒一度拒測，但後來還是有配合完成酒測，還簽了名，並沒有拒測，所以希望法官能撤銷原處分。

不過，台北高等行政法院法官認為，依照阿福自己的證詞看來，他並不否認曾在「事故發生之後、接受酒測之前」飲酒，他的行為符合道交條例第35條第4項第4款所定「發生交通事故後，在接受第一項測試檢定前，吸食服用含酒精之物」的要件，警員依法舉發並無違誤。

法官接著指出，警員發現阿福在現場沒有大量飲酒，卻與他散發的酒氣不符，這才要求進行酒測，供刑事公共危險判定參考，不會依酒測結果舉發，所以警員對阿福進行酒測，應當不會影響本案的違規事實。

法官表示，阿福在「發生交通事故後，在接受酒精濃度測試檢定前，吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品」的違規事實明確，原處分認事用法並無違誤，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。