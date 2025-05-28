水土永續嘉年華5／30端午連假首日登場　鳳凰谷鳥園免費入場

▲鳳凰谷鳥園「水土永續嘉年華」5月30日登場，免費開放入園。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「水土永續嘉年華：與自然共生的未來」活動，將於端午連假首日5月30日在鳳凰谷鳥園生態園區熱鬧登場，融合水土保持、生態保育、環境教育與永續發展理念，當天還開放免費入園、邀全齡同樂，一起體驗寓教於樂的綠色行動派對。

與農業部農村發展及水土保持署合辦活動的國立自然科學博物館館長黃文山表示，全球面對氣候變遷與生物多樣性危機，「以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions，NbS）」是重要永續策略，透過保護、修復與管理自然生態系，回應人類面臨的環境與社會挑戰，希望藉本次嘉年華引導民眾重新認識人與自然的關係，落實與環境的共處之道。

▲▼多元活動帶領民眾輕鬆了解環境生態保育、水保防災及在地農村發展等重要議題。

今年水土永續嘉年華活動多元，不僅規劃「水保永續市集」、「水土保持宣導車」，透過遊戲闖關、互動體驗、生動解說，帶領民眾輕鬆了解環境生態保育、水保防災及在地農村發展等重要議題；現場還安排親子動手做、在地特色展示攤位，鼓勵民眾從參與中建立永續意識，將環保知識轉化為實際行動，讓綠色生活融入日常。

▲「童話故事屋」以精彩戲劇表演與互動說故事，引導小朋友從小培養愛護環境、尊重自然的觀念。

另有「水保劇場」和「童話故事屋」以精彩戲劇表演與互動說故事，引導小朋友從小培養愛護環境、尊重自然的觀念，將永續的種子紮根在孩童心中；此外，國家災害防救科技中心「防災資訊站、全家在身邊」行動車也將現身會場，結合即時災防整合資訊，在災害發生時可迅速進入災區，提供緊急物資與補給，展現防災異業結合的智慧行動力。



鳳凰谷鳥園表示，今年暑假也預定推出週末限定「自然永續探索站」，透過輕鬆有趣的導覽與互動小遊戲，帶領大小朋友了解園區如何在保障動物福祉的同時，維持生態平衡、打造友善環境。