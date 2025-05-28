端午吃粽不吃重　埔榮營養師分享營養4原則+高纖五穀粽食譜

▲台中榮總埔里分院分享健康吃粽4原則和高纖五穀粽食譜。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

端午節即將到來、粽子滿街飄香，營養師錢怡如表示，粽子雖然美味，但卻含有高油脂和高熱量，讓民眾在享用時往往不自覺地過量攝取，對健康造成負擔，提醒落實「一天一顆粽」等4大原則，才能營養均衡。

臺中榮總埔里分院為提升民眾對於端午節飲食的正確認識，日前舉辦「健康慶端午，吃粽不吃重」健康飲食講座，教導如何在享受傳統美食的同時，保持健康的飲食習慣；錢怡如也為參與者準備自製高纖五穀粽，利用未精緻黑米取代糯米，內餡用絞肉、豆干丁、毛豆、在地食材筊白筍、香菇，熱量僅為傳統粽子的1/3。

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錢怡如強調吃粽子4大原則如下：

1.一天一顆粽，粽子因屬高油、高熱量，建議一天只吃一顆，並取代當餐主食澱粉(如飯和麵)，因為糯米較難消化，吃得太多可能造成腸胃不適或消化不良。

2.蔬菜一碗量，吃粽子時搭配一碗蔬菜，增加膳食纖維攝取，促進腸道蠕動、幫助排便順暢、增加飽足感，而蔬菜中富含的維生素與礦物質，有助增強免疫、促進生理功能，降低慢性病風險及維持心血管健康。

3.水果一拳頭，吃完粽子再吃一份水果，例如奇異果、木瓜、鳳梨等，其中含有豐富的酵素與膳食纖維，有助於消化、維持腸道健。

4.不要淋醬，甜辣醬等調味品所含熱量、糖量、高鈉也不可忽視，若用淋醬方式很難控醬量的多寡，建議以小碟承裝，以沾附的方式避免攝入過多的糖、鈉。