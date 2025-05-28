聚焦高齡營養+腎臟保健　中興大學攜腎食堂實踐健康飲食轉型

▲「腎食堂」今日推出「五春米」，盼透過美味又不造成身體負擔的主食，幫助全齡族群從「一碗飯」開始，輕鬆守護腎臟健康。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣已在2025年正式邁入「超高齡社會」，「日常飲食的健康選擇」成為全民關注焦點、「提早保養」成為維持健康的關鍵之一。健康飲食品牌「腎食堂」今（28）日推出旗下研發多年的專利機能米產品「五春米」，盼透過美味又不造成身體負擔的主食，幫助全齡族群從「一碗飯」開始，輕鬆守護腎臟健康。

五春米的誕生，凝聚腎食堂在市場分析、產品研發上的深厚投入，以及在地青農團隊於稻田管理、碾米與品質控管上的專業協力。此次研發亦受到國立中興大學育成中心的輔導與培育支持，從技術驗證、產學資源整合到商品化推進。中興大學合作單位表示，很開心見證五春米這樣兼具研發精神與市場實踐力的案例，也期待未來有更多精準營養的創新，從中興出發，走向台灣、走向世界。

▲五春米誕生的初衷，就是讓腎臟病患者不再因低蛋白飲食而困擾。（圖／記者游瓊華攝）

五春米誕生的初衷，就是讓腎臟病患者不再因低蛋白飲食而困擾。採用台灣越光米品種，在粒型、香氣與黏彈性表現優異，經過專利低蛋白栽培技術栽培，使蛋白質含量自然下降，同時保有完整米香與口感。不論是高齡、三高控制者，或是追求日常養腎與減少負擔飲食的健康族群，都能從這碗米飯中，獲得真正的「無負擔好味道」。

黃明發藥師表示，Farm before pharm是腎食堂研發產品的理念，相信精準營養不是在生病後才需要，而是在日常飲食中就應該存在。五春米的誕生，就是希望每個人，不論是否已有慢性病，都能輕鬆吃到更適合自己的主食。

今日發表記者會中，現場舉行試吃活動，獲得現場消費者評價「這口感真的沒想到是機能米，單吃就很好吃」、「沒想到吃米也能兼顧健康，而且吃起來真的很好吃」，腎食堂強調，未來將持續投入更多機能性食品的研發，五春米就是讓這樣的理念從「餐桌」開始實現的第一步。