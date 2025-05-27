健康我最行！台南市學童健康知識大比拚　賢北國小勇奪冠軍

▲台南市「健康小學堂－健康知識大挑戰」決賽於鹽行國中登場，賢北國小奪下冠軍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

比五月豔陽更熱情，台南市年度健康教育盛事「健康小學堂－健康知識大挑戰暨『健康我最行』闖關活動」27日熱鬧登場！歷經兩場初賽激戰，來自全市95校127隊中脫穎而出的167名學童齊聚鹽行國中決賽，展開一場知識與智慧的較量，最終由賢北國小「健康+隊」榮登冠軍寶座，現場氣氛熱烈，健康氛圍滿溢。

台南市長黃偉哲表示，國小階段是建立健康素養的黃金時期，台南市政府致力推動健康促進政策，讓孩子「看見健康、實踐健康」，這次活動結合知識搶答與創意闖關，寓教於樂深獲師生喜愛，也再次展現本市連續四年獲教育部國教署評選為健康促進特優縣市的實力。教育局則透過課程結合及趣味活動，讓健康知識落實於生活之中。

本次決賽同步舉辦「健康我最行」實作闖關活動，吸引逾千人共襄盛舉，設攤單位橫跨衛生局、體育局、多所健康促進學校、嘉南藥理大學、董氏基金會與各大社福團體，設計出16個融合知識與體驗的互動關卡，深獲學生好評。教育局專委林谷達也到場與學童一同寫下「健康許願卡」，鼓勵孩子做自己健康的主人。獲勝隊伍除獲頒獎座與獎狀外，更可獲得最高1萬5千元禮券，全程高潮迭起，令人難忘。