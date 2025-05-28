1顆肉粽500大卡起跳　營養師分享端午健康無負擔品粽秘訣

▲端午佳節到，營養師分享品粽健康無負擔的方法。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

端午節將至，粽子飄香四溢，南投醫院營養師提醒民眾，在享受節慶美食時也應注意飲食均衡與健康管理，尤其是慢性疾病患者，在粽子選擇與攝取上更應多加留意，以免影響血糖、血壓或血脂控制。

衛福部南投醫院營養師毛柔壹表示，一顆市售肉粽的熱量約為500大卡，若為油炒糯米、餡料豐富的北部粽，熱量可能更高，加上糯米屬於高升糖指數食材、易使血糖快速上升，建議一般成人一天以攝取一顆為宜，並視個人情況調整主食及其他正餐份量，以維持熱量的平衡。

傳統粽子常見高油脂、高鈉食材，如五花肉、鹹蛋黃、花生等，蔬菜含量則較不足，毛柔壹建議搭配一碗燙青菜、蔬菜湯或涼拌小菜，補充膳食纖維並增加飽足感；若為自製粽子，可選擇瘦肉、雞胸肉或蝦仁等低脂蛋白質食材，並減少調味用鹽與油脂，以降低整體熱量與鈉含量，有助血壓與血脂控制。

另有許多人吃粽子時會搭配甜辣醬、醬油膏等沾醬，但這些醬料多含高鈉與精緻糖分，過量食用恐增加心血管與代謝疾病風險，毛柔壹建議以粽子原味品嚐為佳，減少對健康的負擔。

除飲食控制，端午連假也是促進家庭互動與身體活動的好時機，毛柔壹建議餐後可與家人一起進行戶外活動，如散步、騎腳踏車或爬山，不僅可消耗過多熱量、穩定血糖，也有助提升心情與維持體能。