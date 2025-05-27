吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

▲很多人喜歡吃吃到飽。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都喜歡吃Buffet，不只可以吃飽飽，還可以任意挑選自己喜歡的食物。不過近日就有網友注意到，某家吃到飽居然有限制炸蝦的夾取數量，讓他心想應該是炸蝦很熱門的關係，為什麼大家吃到飽都喜歡拿炸蝦呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「吃到飽為什麼很多人拿炸蝦」為標題發文，提到某家吃到飽的炸蝦有限制客人一次只能拿三隻，服務人員甚至也會在旁邊提醒。因此他就心想，吃到飽的餐點中，最多人拿的食物應該就是炸蝦吧？但為什麼會有這麼多人喜歡拿炸蝦呢？

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貼文曝光後，不少網友都直呼，因為炸蝦平常相對不易吃到，且價格較貴，「炸蝦要吃平常只有日料店才有賣」、「正常，平常難吃到」、「好吃，平常很少吃到」、「因為外面單賣的炸蝦貴鬆鬆（貴參參）」、「因為一般日式料理店，炸蝦很貴啊」、「外面好像沒什麼在賣炸蝦單點的，而且會被歸為日式會貴很多」、「外面單點很貴啊」。

▲不少網友認為，外面的炸蝦都賣得較貴。（示意圖／取自Pixabay）

也有網友說，「很爽啊，還不用剝蝦」、「因為好吃不用剝殼，像我螃蟹只吃軟殼蟹的」、「不用剝殼」、「拔粉比剝殼簡單」、「好吃啊，把皮剝掉就好」、「免剝殼，不吃嗎」、「好吃，不用剝殼啊」、「好吃、不用剝殼」。

還有網友回應，「我都直接不吃麵衣」、「我也會欸，必拿」、「還不錯吃，把麵衣拿掉就好」、「飢餓行銷，不過真的好吃」、「你把功夫鴨湯擺哪裡」、「我覺得這超難吃，又油又吃粉，不懂好吃再哪」。