想開店賣炒飯！　網點出「2大問題」：你要確定喔

▲原PO有意賣炒飯。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會挑戰自己，不當領人薪水的員工，而是自己創業、當老闆。近日就有網友發文表示，他辛苦了大半輩子，有意考執照，轉行賣炒飯和炒麵，大家覺得怎麼樣？貼文曝光後，引起討論，但其中卻有不少網友點出2個可能會碰到的狀況。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「中年轉行賣炒飯、炒麵，有搞頭嗎」為標題發文，提到他辛苦了大半輩子，不想再替別人打工，因此有意要考執照，賣點炒飯、炒麵和湯，同時也接點外送的訂單。如果他中年轉行、自己當老闆，大家覺得怎麼樣呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「越是平民化的食物除非你手藝好，就得打價格戰，你廚藝如何」、「我家這沒鍋氣又濕，但每天要排半小時」、「炒麵、炒飯要做到好吃真的難」、「炒飯、炒麵很吃技術，要先確定，不然還有一招，走大分量路線，好吃就其次了」、「可以去看創業成功的機率」、「煮麵是真的比炒的單純多了」。

也有網友指出2個可能會遇到的狀況，「有職業傷害的，要一直翻炒還要長時間吸入油煙」、「手腕跟手肘會爆」、「炒飯耗時又累，你要確定喔」、「手壞掉or店倒掉」、「我有朋友賣肉羹覺得輕鬆，但是客人專門點炒飯，午餐時間要連炒3小時，手快廢了」、「租金是一大問題」、「除非家裡有店面」、「從幫老闆打工變成幫房東打工而已」、「房租，還沒開賣先當奴隸」、「不是自己的店面很難」。