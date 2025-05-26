去日本1處他喊無聊「不會再去了」！大票搖頭：比去墾丁划算

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機公司提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

不少人把沖繩當作日本旅遊入門首選，不過一名網友卻發文吐槽，覺得沖繩沒什麼好玩的，不過就是水族館、沙灘、爬塔，剩下都在逛街，「大概去一次就不會再去了」，認為日本本州、四國、九州、北海道隨便一個都屌打沖繩。結果留言區秒炸鍋，超多網友紛紛搖頭，「比去墾丁划算」、「你根本沒玩對！」

原PO在PTT的Gossiping板發文「沖繩其實蠻無聊的為何鄉民推爆？」認為沖繩的行程大同小異，「沖繩…不就水族館逛一逛、沙灘玩水、什麼塔爬一爬，剩下的就是無止境的逛街買東西」，他覺得蠻無聊的，去一次就不會想再去了，「本州、四國、九州、北海道隨便都打掉沖繩，為何沖繩明明很無聊，鄉民還是推爆？」

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貼文引發討論，一票秒反駁，「沖繩無聊？玩水上活動的景點沒幾個能比的了」、「沖繩不是這樣玩的，了解沖繩的歷史文化，你才能玩懂沖繩，不然沖繩就是看海逛街，你會搞不懂去沖繩幹嘛」、「說得很好！但飯店都被訂爆了」、「會無聊只有兩個原因啦，1.老了，玩不動。2.沒錢沒妹子陪玩。」

還有過來人大推，「喜歡水上活動的會很喜歡沖繩」、「玉泉洞蠻有感觸的。鳳梨園也很可愛、美國村、神社、神社下面還有一個可以看到跨海大橋的市區海灘，燒肉也很好吃、沖繩拉麵、國際街、紀念品、海鮮市場都蠻不錯的。重點是路上沒有機車、菸蒂、檳榔渣。」