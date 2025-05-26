　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

銀行領「350萬裝潢款」！行員1舉動惹火阿伯　全場反力挺

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

銀行櫃員的舉動讓客戶阿伯感到火大。有網友表示，他最近到銀行辦事時，目睹隔壁櫃台一名阿伯要領出350萬現金，說是要做為裝潢款，但櫃員卻問東問西，讓阿伯氣到發火，「錢是我的還問這麼多？」看到貼文後，不少人紛紛跳出來替行員發聲，「一定詐騙，被騙完還會回來怪銀行。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「隔壁櫃台阿伯要領裝潢款被問很多」，說他去銀行辦事時，隔壁櫃台的阿伯開口要領出350萬元現金作為裝潢款，被櫃員一連串問題問到不耐煩，氣到當場發火抱怨「錢是我的，要領還問這麼多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引起熱烈討論，許多網友第一時間就懷疑這是詐騙現場，「沒攔阻到詐騙會被上面噹你知道嗎」、「詐騙集團教人應付櫃台藉口最多的，就是講裝潢」、「裝潢款不是都分進度給？哪有一次付清的」、「裝潢用匯款的誰領現金」、「工程款用匯的不是嗎？進度多少匯多少。」

還有人表示，「一定詐騙，被騙完還會回來怪銀行」、「被騙走，又有人開始說銀行的職員要負責」、「不理行員的一律先簽責任自負同意書，以後就不要回來找銀行哭東哭西的」、「行員沒阻到詐會被主管ㄉㄧㄤ爛，之前還在分行端的時候也遇過，當下同事被客戶噴爛，後來真的被詐，家屬也來噴爛，然後主管再ㄉㄧㄤ一次，同事下個月就離職。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周三鋒面接近！連2天雨炸全台
爸得流感「肺一半變白」送急診隔天驟逝　洪小鈴當場眼淚潰堤！
快訊／民生社區直播小學生上下課！　陸配直播主被送辦
京華城案外案！檢調20路搜索中石化公司
「沉迷A片」集體擺爛？亞馬遜部落提告求償近54億
爸媽都罹癌…賈靜雯活動現場哭了！
吳釗燮與藍白委都缺席　國安會1600萬預算2分鐘光速解凍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

周三起連2天雨炸全台　端午連假天氣逐步好轉

搭高捷不小心碰到蛋糕！女怒踩婦人嗆「弄壞誰賠」　網見價格驚呆

威力彩飆7.2億！「4生肖」財運超旺　5招拚一夜致富

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」爽爽過　羨煞一票人

紫東社區環境改善完工　融合生態綠能打造永續旅遊亮點

去日本1處他喊無聊「不會再去了」！大票搖頭：比去墾丁划算

銀行領「350萬裝潢款」！行員1舉動惹火阿伯　全場反力挺

端午記得「開火」！命理師曝：這樣做＝財神降臨　禁忌與開運一次看

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

周三起連2天雨炸全台　端午連假天氣逐步好轉

搭高捷不小心碰到蛋糕！女怒踩婦人嗆「弄壞誰賠」　網見價格驚呆

威力彩飆7.2億！「4生肖」財運超旺　5招拚一夜致富

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」爽爽過　羨煞一票人

紫東社區環境改善完工　融合生態綠能打造永續旅遊亮點

去日本1處他喊無聊「不會再去了」！大票搖頭：比去墾丁划算

銀行領「350萬裝潢款」！行員1舉動惹火阿伯　全場反力挺

端午記得「開火」！命理師曝：這樣做＝財神降臨　禁忌與開運一次看

本土劇上演「迷妹遇本命」　肌肉型男首挑戰台八…蘇晏霈讚：90分

你當我是狗？女上班4天被炒「控老闆沒保勞健保」...炸雞店全說了

京華城案外案！檢調大規模搜索　中石化、中工重訊回應

史迪奇回歸！　真人版《星際寶貝》全球票房「破3.4億美元」開紅盤

日本遊樂園將歸還4隻貓熊！　中國是否再出借…陸外交部回應

52年懸案破了！美男大生一夜失蹤　靈媒竟早預言「骸骨位置」

8塊腹肌炸裂！「激流男神」依勇達多　世壯運創最佳成績晉級

男持刀闖板橋早餐店！驚吐一句話還要店員報警　遭警民壓制送醫

【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元

移工藤球友誼賽台南登場　黃偉哲盼打造幸福共融勞動城市

【就算是石頭我也會吃進肚子XD】看看我老婆第一次烘培的 #布朗尼！

生活熱門新聞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

爸跟團遊法「自由時間走失」　全場急協尋

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

粽葉是廚餘還垃圾？丟錯最高罰6000元

新冠捲土重來！醫：3症狀速就醫

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

威力彩今晚飆7.2億　4生肖有橫財

眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清

連假前變天！　「鋒面掃全台」雨最大時間曝

更多熱門

相關新聞

台中男瞎扯「老闆是賴清德」　違法代操詐830萬

台中男瞎扯「老闆是賴清德」　違法代操詐830萬

台中市趙姓男子曾出版「最強股市技術分析」一書，對股市投資頗有專業，但台中地檢署查出，趙男涉嫌在去年向被害人佯稱，他握有國家級投資訊息、幕後老闆是總統賴清德等假消息，並違法代操8名被害人的股票帳戶、金額高達2億7000多萬元，從中獲得不法所得830萬餘元，檢方今天（26日）依詐欺等罪起訴，法院裁定羈押。

民進黨北市黨部主委LINE帳號被盜　現身警局報案

民進黨北市黨部主委LINE帳號被盜　現身警局報案

41歲陳妍希演媽！「和男主角只差8歲」他看呆

41歲陳妍希演媽！「和男主角只差8歲」他看呆

報稅月新騙術曝！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬

報稅月新騙術曝！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

關鍵字：

銀行阿伯裝潢款詐騙行員櫃員提款領錢PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面