銀行領「350萬裝潢款」！行員1舉動惹火阿伯　全場反力挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

銀行櫃員的舉動讓客戶阿伯感到火大。有網友表示，他最近到銀行辦事時，目睹隔壁櫃台一名阿伯要領出350萬現金，說是要做為裝潢款，但櫃員卻問東問西，讓阿伯氣到發火，「錢是我的還問這麼多？」看到貼文後，不少人紛紛跳出來替行員發聲，「一定詐騙，被騙完還會回來怪銀行。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「隔壁櫃台阿伯要領裝潢款被問很多」，說他去銀行辦事時，隔壁櫃台的阿伯開口要領出350萬元現金作為裝潢款，被櫃員一連串問題問到不耐煩，氣到當場發火抱怨「錢是我的，要領還問這麼多。」

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貼文引起熱烈討論，許多網友第一時間就懷疑這是詐騙現場，「沒攔阻到詐騙會被上面噹你知道嗎」、「詐騙集團教人應付櫃台藉口最多的，就是講裝潢」、「裝潢款不是都分進度給？哪有一次付清的」、「裝潢用匯款的誰領現金」、「工程款用匯的不是嗎？進度多少匯多少。」

還有人表示，「一定詐騙，被騙完還會回來怪銀行」、「被騙走，又有人開始說銀行的職員要負責」、「不理行員的一律先簽責任自負同意書，以後就不要回來找銀行哭東哭西的」、「行員沒阻到詐會被主管ㄉㄧㄤ爛，之前還在分行端的時候也遇過，當下同事被客戶噴爛，後來真的被詐，家屬也來噴爛，然後主管再ㄉㄧㄤ一次，同事下個月就離職。」