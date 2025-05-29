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川普批哈佛收太多國際學生　要求外籍生上限15%

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普近日再度針對哈佛大學的外籍學生比例發表強硬言論，並呼籲該校應設立外籍生比例上限。他認為，哈佛目前約31%的外籍學生比例過高，建議將此數字縮減至15%，以保障美國本地學生的入學機會。此舉引發各界關注與討論。

川普在白宮接受媒體訪問時表示，哈佛應向政府提供完整的學生名單，並詳細說明外籍學生的來源。他指出，有些外籍學生可能來自「激進化的地區」，並擔心這些人可能在美國境內造成安全隱患。川普強調，他希望所有外籍學生都能「愛我們的國家」，並支持設置入學比例限制，以優先考量美國本地學生的教育需求。

此外，川普還批評哈佛接受大量政府資金卻未配合相關政策。他表示，若聯邦資金能改用於職業學校，將更有助於培養學生在人工智慧、汽車製造等領域的技能。根據美國政府4月的報告，川普政府已凍結哈佛約32億美元的補助與合約，剩餘1億美元經費也可能遭刪除。

針對川普的言論，哈佛大學迅速反擊。該校先前已對川普政府撤銷其「學生及交換訪客登錄系統」（SEVIS）認證的決定提起訴訟，並獲得法院裁定暫停執行該禁令。哈佛表示，撤銷外籍生招收權違反法律，並強調國際學生對學術研究及多元文化交流的重要性。

根據哈佛統計，2024至2025學年約有27%的學生來自國外，總數約6800人。外界擔憂，川普的政策可能削弱美國大學吸引國際學生的能力，進而影響整體高等教育的競爭力。

川普與哈佛之間的緊張關係並非始於近日。據報導，川普政府曾要求包括哈佛在內的多所學校配合「多元、平等及包容」（DEI）政策及其他招生規範，但哈佛拒絕妥協，導致雙方矛盾加劇。

哈佛學生也對川普的立場表達不滿。日前，數百名學生在校園內舉行抗議活動，譴責川普試圖干預學校的招生自主權。他們認為，川普的政策可能違背教育公平原則，並損害哈佛作為全球頂尖學府的聲譽。

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