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川普封殺？傳美國暫停留學生簽證　AIT親上火線：可繼續申請

▲▼美國總統川普3日在向記者展示「金卡簽證」（Gold Card）的最新設計。（圖／路透）

▲川普政府喊卡赴美留學生簽證。（圖／路透）

文／中央社

美媒報導，美國總統川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並已暫停安排新的學生簽證申請面試。美國在台協會28日表示，簽證申請人可繼續提交申請，而領事部門將滾動式調整時程，以便全面審查所有受理案件。

美國政治新聞媒體Politico引述一份國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署的電報指出，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確；美國使領館已接獲指示暫停安排新的學生簽證申請面試。

美國在台協會（AIT）發言人28日晚間回覆中央社提問表示，簽證申請人可繼續提交申請，領事部門持續調整日程安排，以便有充足時間，全面審查所有受理案件。

▲▼焚而不毀艾倫魂，屠殺幫凶AIT！。（圖／記者黃國霖攝）

▲AIT親上火線說明。（資料照／記者黃國霖攝）

AIT發言人強調，川普政府藉由簽證程序，以國家安全和公共安全的最高標準保護國家及國民。每次簽證制度調整都是基於國安決策，每位前往美國的潛在遊客都須經跨機構安全審查，禁止可能對美國國安或公共安全構成威脅的人入境，這是保護美國國內公民的關鍵。

AIT發言人指出，非移民簽證預約為滾動式安排，大使館或領事館的量能反映出領事人員依美國法律審理案件、確保申請人合規合法所需時間，包括確保申請人不會對美國構成安全風險。

AIT發言人說明，自2019年起，美國國務院要求簽證申請人在移民及非移民表格上，提供社群媒體帳號。美方使用所有可得資訊進行簽證篩選和審查。不管申請簽證類別和所在國為何，所有簽證申請人都持續接受審查。而從每次提出申請、簽證審核到之後每段簽證效期，安全審查都持續進行，以確保個人符合入境美國資格。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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