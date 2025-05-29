金融時報：川普下令美企停止向中國出售晶片設計軟體

▲有傳美國政府已下令美企停止向中國出售晶片設計軟體。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《金融時報》28日引述知情人士報導，美國總統川普政府已下令美國電子設計自動化（EDA）軟體製造商停止向中國企業提供服務，此舉恐對中國晶片設計產業造成重大衝擊，也令依賴中國市場的美國科技公司面臨營收壓力。

據路透社報導，知情人士指出，美國商務部已致函益華科技（Cadence）、新思科技（Synopsys），以及西門子EDA（Siemens EDA）等相關企業，要求這些公司立即中止向中國企業提供半導體設計的EDA工具。美國商務部雖拒絕證實此事，但表示正在審查對中國具有戰略意義的出口計畫，並透露商務部已在某些情況下暫停現有許可證，或強化審查要求。

消息傳出後，益華科技與新思科技股價當天分別下跌了10.7%與9.6%。益華科技拒絕對此發表置評；而新思科技的執行長和分析師通話時表示，公司尚未收到商務部或其下屬工業暨安全局（BIS）的正式通知，並重申對2025年全年收入的預期未變。盤後，新思科技與益華科技的股價雙雙反彈3.5%。目前西門子EDA尚未回應媒體置評請求。

報導指出，若相關限制成真，很有可能將大幅削弱美國軟體企業在中國的營收表現，並切斷中國晶片企業所仰賴的關鍵設計工具。一位美國前商務部官員指出，川普早在其首個任期就提出了對EDA工具出口設限的政策，但當時因過於激進而未獲批准。

公開資料顯示，新思科技約有16%的年收入來自中國，益華科技則約為12%。 新思科技也和輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等主要晶片製造商合作，提供高階處理器設計所需的軟硬體服務。此次禁令若全面實施，預料將重塑全球半導體設計產業鏈的佈局。