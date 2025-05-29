　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：川普下令美企停止向中國出售晶片設計軟體

▲▼中國,美國,半導體。（圖／路透社）

▲有傳美國政府已下令美企停止向中國出售晶片設計軟體。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

金融時報》28日引述知情人士報導，美國總統川普政府已下令美國電子設計自動化（EDA）軟體製造商停止向中國企業提供服務，此舉恐對中國晶片設計產業造成重大衝擊，也令依賴中國市場的美國科技公司面臨營收壓力。

據路透社報導，知情人士指出，美國商務部已致函益華科技（Cadence）、新思科技（Synopsys），以及西門子EDA（Siemens EDA）等相關企業，要求這些公司立即中止向中國企業提供半導體設計的EDA工具。美國商務部雖拒絕證實此事，但表示正在審查對中國具有戰略意義的出口計畫，並透露商務部已在某些情況下暫停現有許可證，或強化審查要求。

消息傳出後，益華科技與新思科技股價當天分別下跌了10.7%與9.6%。益華科技拒絕對此發表置評；而新思科技的執行長和分析師通話時表示，公司尚未收到商務部或其下屬工業暨安全局（BIS）的正式通知，並重申對2025年全年收入的預期未變。盤後，新思科技與益華科技的股價雙雙反彈3.5%。目前西門子EDA尚未回應媒體置評請求。

報導指出，若相關限制成真，很有可能將大幅削弱美國軟體企業在中國的營收表現，並切斷中國晶片企業所仰賴的關鍵設計工具。一位美國前商務部官員指出，川普早在其首個任期就提出了對EDA工具出口設限的政策，但當時因過於激進而未獲批准。

公開資料顯示，新思科技約有16%的年收入來自中國，益華科技則約為12%。 新思科技也和輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等主要晶片製造商合作，提供高階處理器設計所需的軟硬體服務。此次禁令若全面實施，預料將重塑全球半導體設計產業鏈的佈局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／對等關稅戰有解！　美法院裁定「川普越權」禁止生效
退休女師日光浴「被推土機輾死」　夫用iPhone定位驚見悲劇
2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為
啦啦隊女神當小三！　女律師拋「主角8線索」：致命一刀給正宮
金融時報：川普下令美企停止向中國出售晶片設計軟體
快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組
男星前妻被控詐欺　誆騙商家12萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／對等關稅戰有解！　美法院裁定「川普越權」禁止生效

盧比歐：將「大力撤銷」中國學生簽證　強化審查程序

巴士輪胎一碰就炸！　「爆裂衝擊波」噴飛年輕工人當場死

金融時報：川普下令美企停止向中國出售晶片設計軟體

美債影響美股收跌244點　輝達獲利捷報盤後漲逾4%站回140美元

扮演鬼娃恰吉　61歲美國演員逝世

俄大規模空襲烏　川普：2週內可知普丁是否敷衍美國

川普批哈佛收太多國際學生　要求外籍生上限15%

澤倫斯基稱俄國5萬大軍「邊境集結中」　烏軍警告：敵人夏季來襲

哈瑪斯加薩最高領袖「已被殲滅」　以色列總理親口證實

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

快訊／對等關稅戰有解！　美法院裁定「川普越權」禁止生效

盧比歐：將「大力撤銷」中國學生簽證　強化審查程序

巴士輪胎一碰就炸！　「爆裂衝擊波」噴飛年輕工人當場死

金融時報：川普下令美企停止向中國出售晶片設計軟體

美債影響美股收跌244點　輝達獲利捷報盤後漲逾4%站回140美元

扮演鬼娃恰吉　61歲美國演員逝世

俄大規模空襲烏　川普：2週內可知普丁是否敷衍美國

川普批哈佛收太多國際學生　要求外籍生上限15%

澤倫斯基稱俄國5萬大軍「邊境集結中」　烏軍警告：敵人夏季來襲

哈瑪斯加薩最高領袖「已被殲滅」　以色列總理親口證實

「大改款TOYOTA RAV4」超省油！全新油電一桶油可跑1,350公里

快訊／對等關稅戰有解！　美法院裁定「川普越權」禁止生效

盧比歐：將「大力撤銷」中國學生簽證　強化審查程序

另設公司賺上億價差！老牌銅供應商前董座500萬交保　姊300萬交保

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

連假明登場！　「5大壞習慣」您中了嗎

巴士輪胎一碰就炸！　「爆裂衝擊波」噴飛年輕工人當場死

人妻偷情激戰拍片！　分手小王反勒索：穿絲襪玩最後一次

李東健爆熱戀小16歲女星！　「大街牽手、擁抱」零遮掩約會

LEXUS「最便宜入門休旅」北美註冊！搭載1.5升油電將取代UX

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

國際熱門新聞

搭Uber被下藥　「370萬虛擬幣」遭洗劫

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

網紅跑趴被下約會強暴藥　嘔吐斷片急送院

扮演鬼娃恰吉　61歲美國演員逝世

美債影響美股收跌244點　輝達獲利捷報盤後漲逾4%

2歲童幼園午睡　翻身「頭卡住」吊掛30分鐘喪命

澤倫斯基：俄軍邊境集結5萬兵力

以色列總理證實　擊斃加薩最高領袖

男友朝臉上放屁　女染鼻竇炎痛苦7年

電競選手赴美過海關胡謅：來看棒球　團隊緊急除名

川普下令美企停止向中國出售晶片設計軟體

洛杉磯8歲神童！　智商159堪比愛因斯坦

新冠NB.1.8.1美國多地現蹤！　患者足跡遍全球

日本最大債權國地位輸給1國　中國排第三

更多熱門

相關新聞

川普批哈佛收太多國際學生　要求外籍生上限15%

川普批哈佛收太多國際學生　要求外籍生上限15%

美國總統川普近日再度針對哈佛大學的外籍學生比例發表強硬言論，並呼籲該校應設立外籍生比例上限。他認為，哈佛目前約31%的外籍學生比例過高，建議將此數字縮減至15%，以保障美國本地學生的入學機會。此舉引發各界關注與討論。

川普媒體砸748億買比特幣！股價崩10%

川普媒體砸748億買比特幣！股價崩10%

傳赴美留學簽證喊卡　AIT：可繼續

傳赴美留學簽證喊卡　AIT：可繼續

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

韓籍學生證實：美國使館停止安排簽證面試

韓籍學生證實：美國使館停止安排簽證面試

關鍵字：

美國北美要聞川普晶片中國電子設計自動化軟體EDA益華科技Cadence新思科技Synopsys西門子EDASiemens EDA

讀者迴響

熱門新聞

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

鍾明軒公開阿滴私下道歉訊息！

日女偶像本城花出道4年「下海轉戰AV界」！

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

搭Uber被下藥　「370萬虛擬幣」遭洗劫

川普媒體砸748億買比特幣！股價崩10%

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面