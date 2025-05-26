周三起連2天雨炸全台　端午連假天氣逐步好轉

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天受東北季風影響，各地偏涼，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天水氣減少，略微回溫，東半部有局部短暫雨，午後山區留意雷陣雨。周三鋒面接近，天氣轉為不穩定，愈晚雨勢愈明顯，周四鋒面通過，全台都有明顯降雨，西半部更有大雨及局部豪雨。端午連假首日中南部地區仍有水氣，周六及周日則逐漸回溫，降雨明顯減少。

陳姵安指出，明天東北季風減弱，水氣減少，環境偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北為零星雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區及各山區有局部短暫雷陣雨，東北部地區及中南部山區有較大雨勢，其中，東北部雨勢恐持續到晚間。

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她表示，周三上半天東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北部也有零星短暫雨，其他地區多雲，鋒面下午接近，西半部轉成局部短暫陣雨或雷雨，山區有局部大雨機率，且愈晚雨勢愈明顯、範圍更大。周四鋒面通過，全台都有陣雨及雷雨，西半部、東北部及東部有短延時強降雨，西半部更有大雨及局部豪雨，加上東北季風增強，明顯降溫。

陳姵安指出，鋒面周五移動到巴士海峽，南部、東半部、東南部地區及中部山區天氣仍不穩定，有陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲，晚間整體雨勢趨緩。周六東北季風減弱，水氣減少，到下周一逐漸回溫，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有雷陣雨。

溫度方面，她表示，明天回溫，東半部高溫約27至30度，西半部29至33度。周四鋒面及東北季風影響，北部及宜蘭高溫降至25到26度，中部及花蓮28至30度，南部及台東31至33度。

周五北部及宜花地區高溫25至27度，其他地區29至30度。最低溫預計在周五清晨，北部及東北部僅19至20度，中部20至21度，其他地區22至23度。周六鋒面遠離回溫，西半部可達30度，東半部29度。

另外，她也說，周四鋒面通過前，西南風增強，台東有焚風發生機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）