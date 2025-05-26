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台北創14年來「5月新低溫」　一票人被冷到：珍惜這兩天的冷涼

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（26日）早上台北氣象站出現17.3度低溫，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》直呼，這是14年來「5月新低溫」。不少網友直呼，雖然真的被冷到了，但特別喜歡這種涼涼的天氣，「穿件外套就好，還不用開冷氣」、「珍惜這兩天的冷涼，接下來要熱半年了」。

一名新竹網友在Threads驚呼，昨（25日）出門竟然會冷，更納悶拋問「這不是要六月了嗎？」

文章引發網友熱議，「珍惜這兩天的冷涼，接下來要熱半年了」、「從台北回新竹，感覺新竹更冷」、「昨天真的很冷」、「喜歡這種微冷的天氣，穿件外套就好，還不用開冷氣，再過幾天，熱到把皮脫了還是熱」、「去巨城看到好幾個人穿厚羽絨」、「冷到我騎到一半穿上雨衣」、「晚餐還吃薑母鴨剛剛好」、「蓋冬天的被子睡覺」、「一邊騎一邊發抖」。

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有網友解釋，「端午還沒過，冬被不能收」、「午前天氣會多變不穩定，每年都這樣」、「未吃五月節粽，破棉被不倘放」。

如同上述網友提到的，台灣氣象有一句俚語「未食五日節粽，破裘毋甘放」，而教育部台語常用詞辭典解釋，意思為「還沒吃端午節粽子，破棉襖捨不得放」。也就是說，台灣的氣候在端午節之前，都還可能有轉冷，所以還沒過端午節，冬衣不能收起來，是前人觀察天氣變化所得的經驗。

氣象署指出，今天持續受東北季風影響，並伴隨華南雲雨區東移，水氣偏多，北部有陣雨，中南部山區有短暫陣雨，上述區域並有局部較大雨勢機率，中部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

而台北測站在今天上午8時27分出現17.3度低溫，陽明山更僅有14.7度，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》直言，北台灣5月底有這樣如此涼爽的溫度，也成為14年以來5月新低溫，真的很難得。

▼台北氣象站早上8點出現17.3度低溫。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

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