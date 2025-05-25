明中部以北濕涼「低溫探20度」　端午連假雨區南移

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周中部以北感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北部地區、中部山區有局部較大雨勢，東半部地區及中南部山區也有短時間降雨。周三起另一道鋒面影響，天氣愈晚愈不穩定，周四整天要防範短延時強降雨，西半部有大雨或豪雨機率。端午連假隨著鋒面南移，雨勢轉移到南部、東南部，中部山區午後也有短暫雷陣雨。

林定宜指出，華南附近有雲系移到台灣上空，水氣偏多，加上東北季風影響，今、明天中部以北、東北部、東部較為濕涼。從降雨雷達回波圖來看，今天下午台灣附近水氣多，清晨至上午高雄山區有短延時豪雨發生，下午花蓮、屏東及台中到台南山區雨勢也較大。

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林定宜表示，今晚東北風影響較涼，明天配合華南雲雨區東移，中部以北、東北部及東部較為濕涼。周二逐漸轉為東北東風，白天東北季風減弱，溫度逐漸回升。周三華南附近形成一道鋒面，預計下午逐漸接近台灣，上午在北台灣及東半部有局部短暫陣雨，下午起西半部天氣都會轉為不穩定。

他指出，周四鋒面影響，是天氣最不穩定的一天，有短延時強降雨機率，西半部有短延時豪雨可能性。周五至周六鋒面南移到巴士海峽，降雨區域主要在南部、東南部及中部山區。

未來一周降雨趨勢，林定宜表示，明天北部地區、中部山區有局部較大雨勢發生機率，東半部地區及中南部山區也有短時間降雨，仍是濕涼天氣。周二東北季風減弱，東半部、恆春半島及午後山區有短暫雷陣雨。周三天氣愈晚愈不穩定，周四整天受鋒面影響，要防範短延時強降雨，西半部有大雨或豪雨機率。

他表示，周五至周日端午連假期間，隨著鋒面南移到巴士海峽，雨勢轉移到南部、東南部，中部山區午後也有短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜表示，周二前中部以北、東北部及東部較為濕涼，明天北部及東半部低溫僅20度。周二白天東北季風減弱，溫度逐漸回升，但南北溫度差異大，南部高溫上看30度，北部及東北部僅20至21度，民眾南來北往要特別留意。周三、周四鋒面影響，帶來劇烈降雨，再度降溫。周五至周日溫度緩步回升，但速度不快。

另外，他也提醒，今天到明天雲林到苗栗、桃園及基隆北海岸有較強陣風，台東、恆春半島、澎湖、金門等有平均風力6級、陣風8級機率，沿海活動要留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）