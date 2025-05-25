周三鋒面到全台炸雨！雨彈轟3天「2地下到發紅」　端午連假天氣曝

▲連假前台灣附近環境偏濕易有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（25日）東北季風影響伴隨華南雲雨區東移，水氣偏多，苗栗以南、南投及花蓮山區有局部大雨發生，其中高雄山區有短延時豪雨發生。中央氣象署指出，端午連假前台灣附近環境偏濕易有雨，尤其在周三、周四（28、29）鋒面影響間易有短延時強降雨，全台都會有明顯雨勢，一直到周五（30日）降雨機率仍高，民眾外出務必注意。

氣象署表示，明（26日）持續受東北季風影響，並伴隨華南雲雨區東移，水氣偏多，台灣北部地區有陣雨，中南部山區有短暫陣雨，上述區域並有局部較大雨勢發生的機率，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫預測方面，由於東北季風帶來涼空氣，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及東半部低溫約19至22度，南部約23度，白天在北部及宜、花地區整天濕涼，高溫約21至22度，中部及台東地區約25至28度，南部地區高溫仍可達30度左右，南來北往請留意溫度差異適時增減衣物。

▲連假前台灣附近環境偏濕易有雨。（圖／氣象署）

到了周二（27日）東北季風減弱，轉東北東至東風，白天起各地氣溫回升、水氣減少，環境轉為相對較穩定。不過，周三下午起鋒面接近，西半部地區漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨，周四同樣受鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部地區並應慎防局部大雨或短延時豪雨發生的可能，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預估，周五鋒面移動到巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區因較接近鋒面，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨可望趨緩，為零星短暫陣雨後多雲的天氣；到了5/31(六) ~6/1(日)水氣減少，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

