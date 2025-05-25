明2地濕涼　周四「更強鋒面報到」全台防劇烈天氣

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天受鋒面及華南雲雨區影響，水氣偏多，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚鋒面逐漸通過，天氣不太穩定，明天東北季風及華南雲雨區影響，北部地區及中部山區有局部較大雨勢，周二東北季風減弱，但周三另一波鋒面接近，周四影響，降雨範圍更廣、強度更明顯，幾乎全台有雨，西半部更有短延時豪雨機率。

林定宜指出，今天華南附近到台灣上空因為中層雲系加上地形影響，水氣偏多，今晚鋒面逐漸通過，從華南附近移到台灣，加上東北季風影響，天氣仍不太穩定。明天東北風加上華南雲雨區持續東移，天氣濕涼。周二轉成東北東風，東北季風減弱，白天回溫，水氣減少。

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他表示，周三華南附近鋒面下午起接近台灣，又會轉為不穩定天氣，東半部及恆春半島上半天有局部零星短暫陣雨，下半天西半部轉為短暫陣雨或雷雨。周四鋒面通過影響，加上南海附近有西南風，是天氣最不穩定的一天。周五鋒面又會移動到巴士海峽。

林定宜指出，今天清晨到上午9點，台灣附近水氣偏多，東南部山區雨量較多，每小時累積雨量最大在高雄茂林多納林道81毫米，南投仁愛也有43毫米，彰化二水23毫米，花蓮秀林23毫米。今天天氣較為濕涼，中部以北、東北部及東部低溫20至22度，高溫23至25度，南部高屏地區仍有30度高溫。

未來一周降雨趨勢，他表示，明天東北季風及華南雲雨區影響，北部地區及中部山區有局部較大雨勢，東半部、南部山區降雨機率高。周二東北季風減弱，東半部及恆春半島有雨，中南部山區午後有短暫雷陣雨。周三下午鋒面接近，上午東半部有零星短暫陣雨，西半部下午起轉為局部短暫雨或雷雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，周四鋒面影響，降雨範圍更廣、強度更明顯，西半部、東北部及東部有短延時強降雨，西半部有短延時豪雨機率，提醒民眾留意。周五至周六鋒面南移到巴士海峽，降雨區域移到南台灣，北部較為趨緩。

溫度方面，林定宜指出，今、明天北部、東北部低溫20度，較涼爽，周二東北季風減弱，白天回溫，周三至周四鋒面接近又轉為濕涼天氣。

另外，他也說，今、明天東北季風影響，台灣沿海及離島有較強陣風，雲林以北、桃園、基隆北海岸、台東、恆春、金門、澎湖、綠島、蘭嶼有平均風力6級、陣風8級。