今2地大雨晚間趨緩　周四鋒面通過「全台防劇烈天氣」

記者周湘芸／台北報導

今天東北季風影響，各地感受較涼，中央氣象署預報員李孟軒表示，今天北部地區及中南部山區有較大雨勢，預計晚間就會趨緩，周四另一道鋒面通過，將為全台帶來劇烈天氣，西半部有普遍大雨、局部豪雨發生。端午連假隨著鋒面南移，天氣逐日穩定，降雨趨緩且回溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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李孟軒指出，今天東北季風及華南雲雨區東移，水氣較多，明天水氣減少，周三鋒面接近，降雨機率又提高，周四鋒面通過帶來劇烈降雨，端午連假隨著鋒面南移到巴士海峽，天氣轉為穩定。

他表示，今天華南到台灣附近雲量偏多，受華南一波波水氣影響，北部地區降雨明顯。從雷達回波圖來看，中部山區及北部地區持續有降雨，雨量累積不快但持續。今天北部及中南部山區雨量累積偏多，東半部有局部短暫陣雨，中南部平地偶有零星雨，今晚隨著降雨就會緩和。

未來一周降雨趨勢，李孟軒指出，明天東北季風減弱，環境偏東風，東半部有短暫陣雨，午後西半部有局部陣雨，山區有較多雨勢。周三東半部持續降雨，下午鋒面接近，西半部愈晚愈多雨，晚間更有局部較大雨勢。

周四鋒面通過，天氣最不穩定，西半部有短延時強降雨，並有普遍大雨、局部豪雨，清晨至上午鋒面由北往南移動，由於移動速度慢，在北部累積雨量較快。

他表示，周五起鋒面南移，雨量趨緩，南部地區、中部山區及花東有短暫陣雨，其他地區轉為多雲。周六、周日僅花東、恆春半島及午後山區有局部陣雨，整體連假天氣逐漸穩定。

溫度方面，李孟軒說，今天東北季風影響、北部降雨偏涼，北部、東半部僅20至22度，中部23至25度，南部28度。明天東北季風減弱，溫度回升，普遍可達28度。周四鋒面通過，東北季風增強再降溫，中部以北低溫20度，周六東北季風減弱回溫，西半部高溫回到30度，東半部26至28度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）