　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連3起「78歲駕駛」暴衝！命理師示警「壞九」沖太歲　揭恐怖預兆

本月23日台北市重慶南路發生重大車禍。（圖／薛孟杰攝）

▲台北市重慶南路23日發生重大車禍。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

本月23日下午14時20分，台北市中正區重慶南路一段與武昌街口附近發生重大車禍。78歲(虛歲79歲)的邱姓駕駛開著黑色的自小客車，不明原因突然暴衝失控，一連撞上2名行人、5台汽機車及1輛706路線公車，共造成8人受傷送醫，其中傷勢最嚴重的民眾有骨折的狀況。同樣在23日高雄前鎮區上午傳出暴衝車禍，一名78歲（虛歲79歲）老翁駕駛賓士車撞上計程車後，撞進一旁民宅，還好受波及民眾只受到輕傷。而新北市三峽區北大國小19日下午發生重大車禍，78歲(虛歲79歲)余姓老翁駕車衝撞停等紅燈的機車及正在過馬路的學生，釀成3死12傷的悲劇。

據了解，台北市肇事的駕駛與新北三峽、高雄前鎮暴衝案的駕駛相同，都是78歲（虛歲79歲，民國36年次，生肖屬豬）。今年114年，歲次乙巳蛇年，民國36年次，生肖屬豬，蛇豬相沖、今年運逢「沖太歲」，而且79歲，就是民俗所稱的「壞九」，往往會有生死關，生體健康不佳，脾氣暴衝，甚至容易出現「路怒症」，導致憾事發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名命理師楊登嵙教授年初即預言，2025年歲次乙巳年，乙為木，木蛇年，巳為火，木生火。木為生物、病菌、病毒，火為爆炸、戰爭、火災、地震。所以，今年病毒、地震、爆炸、戰爭、關稅戰，甚至連政治的「大罷免」都硝煙四起，火藥味十足。這三位駕駛都是虛歲79歲「壞九」，且今年運逢「沖太歲」，容易「暴衝」發生意外事故，造成無法彌補的憾事！

延伸閱讀
她考上清大全家卻只在意「能嫁工程師」　媽媽還洗腦：沒遇上有錢人會過悲慘人生
婆婆開刀要求媳婦到醫院照顧　老公霸氣護妻：有事去找大嫂少來煩
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」
「台灣至寶」孫易磊再次驚艷　新庄監督狂讚變化球尾勁
24歲女自撞慘死！家屬怒問「為什麼要追」　警涉過失致死列被告
蘿拉翻版？吳怡霈突「開撕前夥伴」緊急發聲明！
快訊／林昀儒、高承睿世錦賽摘銀　台灣苦等12年獎牌到手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／7縣市豪大雨特報！華南雲雨區東移雨下不停　最新警戒區域曝

青春無敵！高雄「嗨山祭」旗山熱唱　25青年樂團超燃舞台搶獎金

「台南絕美秘境」免費入場　美到CNN列必去景點！他20年後踏入驚呆

連3起「78歲駕駛」暴衝！命理師示警「壞九」沖太歲　揭恐怖預兆

婆婆開刀要她顧！老公、公公帥炸「神反擊」　網狂讚：嫁得好

本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

明中部以北濕涼「低溫探20度」　端午連假雨區南移

志願填1所學校比10所更幸福！心理學家：「追求更多」反而不快樂

青少年性病感染率上升　南投戲院播《取精急轉彎》教高中生防治

主婦用電鍋蒸蛋變成「盤絲洞」 網笑：這是異界之門

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

2歲女兒看BTS直呼帥哥 爸爸自信提問遭打臉

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

快訊／7縣市豪大雨特報！華南雲雨區東移雨下不停　最新警戒區域曝

青春無敵！高雄「嗨山祭」旗山熱唱　25青年樂團超燃舞台搶獎金

「台南絕美秘境」免費入場　美到CNN列必去景點！他20年後踏入驚呆

連3起「78歲駕駛」暴衝！命理師示警「壞九」沖太歲　揭恐怖預兆

婆婆開刀要她顧！老公、公公帥炸「神反擊」　網狂讚：嫁得好

本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

明中部以北濕涼「低溫探20度」　端午連假雨區南移

志願填1所學校比10所更幸福！心理學家：「追求更多」反而不快樂

青少年性病感染率上升　南投戲院播《取精急轉彎》教高中生防治

主婦用電鍋蒸蛋變成「盤絲洞」 網笑：這是異界之門

納豆依依婚禮美翻！于美人超中肯「10字箴言」全場笑了

麥當勞副品牌慘翻車！「CosMc’s」撐不到2年　5門市6月底全關

捲永野芽郁「不倫三角戀」風波首發文！金武俊過生日卻喊：別說謊

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

快訊／7縣市豪大雨特報！華南雲雨區東移雨下不停　最新警戒區域曝

女拒絕退休「買房子給貓咪住」　皮包骨浪貓變身蓬鬆美貓

揭開艾薇蛻變後的多種面向　溫柔詮釋屬於她的3種艾式穿搭

魔鷹關鍵長打擊倒味全　後勁跨季15連勝並列史上第二

一路睡進公司？男「賴床騎機車」狂飆　網笑：夢想工作狀態

換罷免吳思瑤領銜人同意書送中選會　藍罷團拚6月衝3.5萬份連署

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

生活熱門新聞

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

快訊／7縣市有感！08：19規模4.2地震　最大震度2級

火燒陽明山兇手找到了　全台已拆光

女網紅消失1個月　「飛去天堂了」震驚粉絲

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

更多熱門

相關新聞

主婦蒸蛋失手「電鍋變盤絲洞」

主婦蒸蛋失手「電鍋變盤絲洞」

蒸蛋也能「炸鍋」？一名女網友日前在臉書社團「婦仇者廚房」分享使用電鍋蒸煮雞蛋的慘痛經驗，結果因蛋殼破裂導致蛋膜炸開黏滿整個鍋壁，讓她驚呼：「把電鍋煉成盤絲洞！」照片曝光後吸引超過1.7萬人按讚、近千人留言，掀起網友爆笑熱議。

黃仁勳在台設總部！韓網炸鍋「狂噴1事」

黃仁勳在台設總部！韓網炸鍋「狂噴1事」

被誇像「小貓勾人」！她遭老闆娘罵「狐狸精」資遣

被誇像「小貓勾人」！她遭老闆娘罵「狐狸精」資遣

努力考上清大！家人1句「能嫁工程師了」讓她心冷

努力考上清大！家人1句「能嫁工程師了」讓她心冷

4大偽健康食物！　恐血糖失控、體重暴增

4大偽健康食物！　恐血糖失控、體重暴增

關鍵字：

楊登嵙周刊王

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

啦啦隊女神太兇！拍戲「狂走光」

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面