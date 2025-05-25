連3起「78歲駕駛」暴衝！命理師示警「壞九」沖太歲　揭恐怖預兆

▲台北市重慶南路23日發生重大車禍。（圖／CTWANT）

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本月23日下午14時20分，台北市中正區重慶南路一段與武昌街口附近發生重大車禍。78歲(虛歲79歲)的邱姓駕駛開著黑色的自小客車，不明原因突然暴衝失控，一連撞上2名行人、5台汽機車及1輛706路線公車，共造成8人受傷送醫，其中傷勢最嚴重的民眾有骨折的狀況。同樣在23日高雄前鎮區上午傳出暴衝車禍，一名78歲（虛歲79歲）老翁駕駛賓士車撞上計程車後，撞進一旁民宅，還好受波及民眾只受到輕傷。而新北市三峽區北大國小19日下午發生重大車禍，78歲(虛歲79歲)余姓老翁駕車衝撞停等紅燈的機車及正在過馬路的學生，釀成3死12傷的悲劇。

據了解，台北市肇事的駕駛與新北三峽、高雄前鎮暴衝案的駕駛相同，都是78歲（虛歲79歲，民國36年次，生肖屬豬）。今年114年，歲次乙巳蛇年，民國36年次，生肖屬豬，蛇豬相沖、今年運逢「沖太歲」，而且79歲，就是民俗所稱的「壞九」，往往會有生死關，生體健康不佳，脾氣暴衝，甚至容易出現「路怒症」，導致憾事發生。

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知名命理師楊登嵙教授年初即預言，2025年歲次乙巳年，乙為木，木蛇年，巳為火，木生火。木為生物、病菌、病毒，火為爆炸、戰爭、火災、地震。所以，今年病毒、地震、爆炸、戰爭、關稅戰，甚至連政治的「大罷免」都硝煙四起，火藥味十足。這三位駕駛都是虛歲79歲「壞九」，且今年運逢「沖太歲」，容易「暴衝」發生意外事故，造成無法彌補的憾事！

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