被誇如「小貓勾人」！她慘遭老闆娘辱罵「狐狸精」：故意穿很露

▲女網友分享自己遭前公司老闆娘多次語言貶抑、挑撥離間的過程。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友發文，控訴前公司老闆娘疑似因個人情緒及誤解，對其多次語言貶抑、挑撥離間，甚至在她拒絕自請離職後，將辦公室密碼鎖更換，令她無法進入公司。該名女網友強調，雖事隔已久，但決定分享過程，「說我都趁她不在，故意穿很露的衣服，她在時就穿得保守…誰知道她那時進公司，哪時不進公司？我是通靈嗎？」

該名女網友在Dcard「公司老闆太太看不下去，把我資遣了」為題發文，表示自己當時任職於一間台北市小型企業，總人數僅四名員工，加上老闆與老闆娘（兼會計），辦公環境為住商混合大樓內一處約15至20坪空間。入職前她曾與老闆談妥表現良好可望加薪的共識，實際工作約三個月後確實獲得兩千元調薪，不過兩個月後無故被降回原薪，始終未獲解釋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，老闆娘平時管理風格嚴格，除禁止員工私下建立Line群組外，還曾針對其打扮、如廁次數等進行檢視與議論。一次前員工來訪時誇獎她眼線畫得像「小貓勾人」，疑似引起老闆娘不悅，之後即屢次在其他員工面前對她冷嘲熱諷，例如「妳們不要看她包得那麼緊，其實很有料」等語，讓她倍感壓力與不適。

原PO也指出，老闆娘曾在她不知情下搜尋她的臉書，對其個人發文內容多有批評，甚至傳出私下懷疑她與男上司之間有不正當關係。儘管她強調自己有年長十歲的男友，與公司任何人都保持職業距離，仍遭老闆娘以「單親家庭背景、有威脅性」等語污衊人格，甚至說出「死愛錢，以後不要再讓我看到這狐狸精」等。

原PO表示，在接近滿一年的時間點，老闆娘突然告知因「案量減少」，希望她自請離職。她認為不合理，並要求公司依《勞基法》進行資遣。之後她在上班時發現門鎖密碼遭更換，疑似被防範進入辦公室，最終她與公司協議休完特休再離職。

事後她從前同事口中得知，老闆娘不僅曾在背後散布對她的各種不實言論，還會翻看員工辦公桌與私人筆記，甚至連她每日早到、使用電鍋煮紅蘿蔔、馬鈴薯這些習慣，都被視為可疑行為。離職後，她發現公司申報薪資與實際不符，向稅務機關反映後才獲得更正。目前該網友已順利進入新公司，對職場氛圍相當滿意，也呼籲網友在求職時應多加了解公司文化，避免重蹈覆轍。

貼文一出，引發眾多網友共鳴與關注紛紛留言表示，「這女的是有什麼毛病，疑心病這麼重」、「老人夫妻黨小公司或傳產真的是台灣一大禍害，簡直5B2C」、「她反應這麼大應該是老闆很多次偷吃前科了，可憐的女人」、「提早到也要被靠北，準時到也要被靠腰，好公司真難找」。

延伸閱讀

▸ 婆婆開刀要求媳婦到醫院照顧 老公霸氣護妻：有事去找大嫂少來煩

▸ 她考上清大全家卻只在意「能嫁工程師」 媽媽還洗腦：沒遇上有錢人會過悲慘人生

▸ 原始連結