主婦用電鍋蒸蛋變成「盤絲洞」 網笑：這是異界之門



▲女網友用電鍋蒸雞蛋，沒想到竟把電鍋搞成「盤絲洞」，讓1.7萬名網友笑翻。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

蒸蛋也能「炸鍋」？一名女網友日前在臉書社團「婦仇者廚房」分享使用電鍋蒸煮雞蛋的慘痛經驗，結果因蛋殼破裂導致蛋膜炸開黏滿整個鍋壁，讓她驚呼：「把電鍋煉成盤絲洞！」照片曝光後吸引超過1.7萬人按讚、近千人留言，掀起網友爆笑熱議。

從她曝光的照片可見，電鍋內壁佈滿蛋白與蛋膜殘留物，造型詭異如異形卵或外星物種，有如電影場景重現。這名女網友表示，當時她將兩顆疑似結冰的雞蛋放入電鍋中加熱，打算簡單製作水煮蛋，沒想到因蛋殼裂開導致內膜炸出，蛋液四處噴濺，整個電鍋內壁黏滿蛋絲，場面慘烈宛如「盤絲洞」再現。

原PO還幽默寫下：「把電鍋煉成盤絲洞，他們剛剛應該在裡面哀求我打開鍋蓋他們想出來」，還哀號「電鍋ㄍㄜˇ得到處都是，超難洗」。照片曝光後，大量網友也湧入留言，不少人笑說：「這根本不是蛋，是來自異世界的產物」、「第一次看到水煮蛋這麼有生命力」、「內膜變活體，蒸出摩斯拉」、「需要孫悟空來收妖了」。

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另外，有理性網友分析，可能是雞蛋事前曾放冷凍或冷藏過久，導致加熱過程中蛋殼無法承受壓力爆裂，也提醒其他人蒸蛋前務必檢查蛋殼狀態，避免類似慘況發生。

雖然主婦一開始嚇傻，但也因這次經驗獲得意外「網路人氣」，還有人直呼：「這不是失敗，是創作」、「蒸出新宇宙的入口」、「電鍋內藏異界之門」。意外烹調出「科幻場景」的這鍋水煮蛋，瞬間成為網路爆紅話題。

▲女網友用電鍋蒸雞蛋，沒想到竟把電鍋搞成「盤絲洞」，讓1.7萬名網友笑翻。（圖／翻攝自臉書）

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