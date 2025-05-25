努力考上清大！家人1句「能嫁有錢工程師了」讓她心冷

▲女大生感嘆，自己努力考上清大，家人卻只在乎「能嫁工程師了」。（示意圖／翻攝自）

圖文／CTWANT

「真的很火大、沮喪、無奈又無助。」一名女大生訴苦，她原本就讀私立大學，為了證明自己的能力，努力透過轉學考上了清大，沒想到家人卻說「可以嫁工程師了」、「女生念這麼高，會沒人要」、「唸那麼多幹嘛？趕快找個同校工程師嫁了」，讓她感到相當難過。

該名女大生在Dcard以「我考上清大，她卻只在乎我能不能嫁給工程師」為題發文，表示她原本就讀某私立大學，後來轉到清大文組，「曾經以為這是我證明能力、翻轉人生的方式，結果我媽最開心的，竟然不是我考上清大，而是覺得我『終於有機會接觸到很多工程師預備役』，可以『嫁工程師』。」

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原PO說到，媽媽是大學老師，平常算是開明，卻會一直洗腦她「如果沒有跟有錢人在一起，就會像她一樣『嫁給我爸那種又沒錢又沒用的人』，過著悲慘的人生」；而原PO父親家族則是典型的重男輕女，親戚得知她考上清大，竟酸她「女生念這麼高，會沒人要」、「唸那麼多幹嘛？趕快找個同校工程師嫁了」。

原PO感嘆，自從她唸清大後，媽媽就開始不斷幻想她能交個有錢工程師，過上富太太人生，「雖然我知道自己條件不差，但被這樣洗腦久了，真的會變得很現實、很物質，會忍不住去在意對方的學歷跟收入，我其實很討厭自己變這樣」。

文末，原PO也強調，為了證明自己，她進大公司實習、拿書卷獎、靠家教自己賺錢，她並不想成為「為了錢去找工程師或富二代」的人，「結果在我媽眼裡…都不如『嫁個工程師』。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「意外嗎？我們社會對男性的看法就是要很會，如果不會賺錢，煮夫當再好一樣被笑吃軟飯，對女性的看法就是要嫁得好……我們上一輩幾乎全是這種想法」、「妳媽還被父權觀念影響著，認為女性只能依附男人生活」、「跟我媽一樣，只能說那種舊思想一代傳一代真的會深耕蒂固」、「現在社會還是有一大堆算是刻板印象的人」。

也有人說到，「不要把自己未達成的願望寄託在兒女身上，建議妳不要太在意媽媽那些有毒的想法，做好妳自己就好，以妳的努力，以後靠自己也能過得很好」、「請媽媽自己去找，不像爸爸的、又有錢又有用的新對象，管別人前先管好她自己」、「我覺得妳可以先想辦法只在乎自己，認可自己就好，妳會越來越强大」。

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