　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

努力考上清大！家人1句「能嫁有錢工程師了」讓她心冷

一名女大生感嘆，自己努力考上清大，家人卻只在乎「能嫁工程師了」。（示意圖／翻攝自）

▲女大生感嘆，自己努力考上清大，家人卻只在乎「能嫁工程師了」。（示意圖／翻攝自）

圖文／CTWANT

「真的很火大、沮喪、無奈又無助。」一名女大生訴苦，她原本就讀私立大學，為了證明自己的能力，努力透過轉學考上了清大，沒想到家人卻說「可以嫁工程師了」、「女生念這麼高，會沒人要」、「唸那麼多幹嘛？趕快找個同校工程師嫁了」，讓她感到相當難過。

該名女大生在Dcard以「我考上清大，她卻只在乎我能不能嫁給工程師」為題發文，表示她原本就讀某私立大學，後來轉到清大文組，「曾經以為這是我證明能力、翻轉人生的方式，結果我媽最開心的，竟然不是我考上清大，而是覺得我『終於有機會接觸到很多工程師預備役』，可以『嫁工程師』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說到，媽媽是大學老師，平常算是開明，卻會一直洗腦她「如果沒有跟有錢人在一起，就會像她一樣『嫁給我爸那種又沒錢又沒用的人』，過著悲慘的人生」；而原PO父親家族則是典型的重男輕女，親戚得知她考上清大，竟酸她「女生念這麼高，會沒人要」、「唸那麼多幹嘛？趕快找個同校工程師嫁了」。

原PO感嘆，自從她唸清大後，媽媽就開始不斷幻想她能交個有錢工程師，過上富太太人生，「雖然我知道自己條件不差，但被這樣洗腦久了，真的會變得很現實、很物質，會忍不住去在意對方的學歷跟收入，我其實很討厭自己變這樣」。

文末，原PO也強調，為了證明自己，她進大公司實習、拿書卷獎、靠家教自己賺錢，她並不想成為「為了錢去找工程師或富二代」的人，「結果在我媽眼裡…都不如『嫁個工程師』。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「意外嗎？我們社會對男性的看法就是要很會，如果不會賺錢，煮夫當再好一樣被笑吃軟飯，對女性的看法就是要嫁得好……我們上一輩幾乎全是這種想法」、「妳媽還被父權觀念影響著，認為女性只能依附男人生活」、「跟我媽一樣，只能說那種舊思想一代傳一代真的會深耕蒂固」、「現在社會還是有一大堆算是刻板印象的人」。

也有人說到，「不要把自己未達成的願望寄託在兒女身上，建議妳不要太在意媽媽那些有毒的想法，做好妳自己就好，以妳的努力，以後靠自己也能過得很好」、「請媽媽自己去找，不像爸爸的、又有錢又有用的新對象，管別人前先管好她自己」、「我覺得妳可以先想辦法只在乎自己，認可自己就好，妳會越來越强大」。

延伸閱讀
妻徹夜未歸…隔天竟陳屍「同村男」車上　悲情尪揭心碎真相
婆婆開刀要求媳婦到醫院照顧　老公霸氣護妻：有事去找大嫂少來煩
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
墾丁大街多人鬥毆！　孕婦遭狠踹
寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽　真相42萬人笑了
上百人冒雨遊行至交通部　怒吼：不見棺材不掉淚
19歲女求職收噁訊「能不能幹」　上班4天就遭揉胸
快訊／高國輝世壯運炸裂超大號3分砲　全場歡呼
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女大生Threads賣票遇「假追星人」！誤信話術遭騙12萬

行人路權團體提「駕照回訓」等3訴求　號召百人冒雨遊行遞陳情書

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　全場暴動！釣出大學長笑回1句

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

明2地濕涼　周四「更強鋒面報到」全台防劇烈天氣

瞞未婚夫下海拍片　休息3個月後「I級AV女優宣布引退」！原因曝

努力考上清大！家人1句「能嫁有錢工程師了」讓她心冷

北榮藝廊快閃一週　陳威明：鎮館之寶《古柏園》象徵醫者精神

收到「一整串粽子」媽氣炸！大票愣「每年都吃到吐」：沒聽過

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

2歲女兒看BTS直呼帥哥 爸爸自信提問遭打臉

【追撞驚魂】台中男撞飛外送員又搜出K他命

女大生Threads賣票遇「假追星人」！誤信話術遭騙12萬

行人路權團體提「駕照回訓」等3訴求　號召百人冒雨遊行遞陳情書

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　全場暴動！釣出大學長笑回1句

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

明2地濕涼　周四「更強鋒面報到」全台防劇烈天氣

瞞未婚夫下海拍片　休息3個月後「I級AV女優宣布引退」！原因曝

努力考上清大！家人1句「能嫁有錢工程師了」讓她心冷

北榮藝廊快閃一週　陳威明：鎮館之寶《古柏園》象徵醫者精神

收到「一整串粽子」媽氣炸！大票愣「每年都吃到吐」：沒聽過

免動刀小臉妝正夯！5款爆款彩妝靠光影就能自然瘦臉、立體又高級

《花系列》童星認了「拍2年廣告買一棟房」！收入內幕曝：能拍的都拍

鹿港今晚11:15百人「送肉粽」　廟方公告3生肖迴避勿參加

首位大咖韓星發聲！《地獄公使》金賢珠「得知1歲剴剴虐死案」：不能容忍的事

女大生Threads賣票遇「假追星人」！誤信話術遭騙12萬

墾丁大街6人鬥毆！醉女發酒瘋騷擾　孕婦遭狠踹急送醫檢查

席波杜終於願意改變？　尼克G3有意讓羅賓森頂替哈特先發

7-11連續3天咖啡「買7送7」！指定飲品買5送5　省錢囤貨先筆記

怎麼了！雷霆SGA只拿14分　創本季季後賽個人最低表現

廉世彬、禹洙漢下雨應援超敬業！　「服裝突出狀況」熊霓出手救援

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

快訊／7縣市有感！08：19規模4.2地震　最大震度2級

火燒陽明山兇手找到了　全台已拆光

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

威力彩飆7.2億　財神爺改愛「四大生肖」

特斯拉女駕駛「國道放雙手」！網友罵爆

更多熱門

相關新聞

4大偽健康食物！　恐血糖失控、體重暴增

4大偽健康食物！　恐血糖失控、體重暴增

現代人愈來愈重視健康，許多人因此放棄零食、飲料，轉而選擇那些標榜健康的食物，但許多看似健康的選擇，其實暗藏陷阱，你以為吃下了有助身體健康的食物，卻可能導致血糖失控、增加身體負擔，甚至在不知不覺中體重爆增。專家告訴CTWANT，燕麥奶、能量棒、全麥麵包、穀麥片正是最易誘導人的 4大偽健康食物，仔細挑選才能真正吃得健康。

LINE WEBTOON「1服務」5月底終止！

LINE WEBTOON「1服務」5月底終止！

輝達進駐北士科傳房市封盤　業者闢謠曝2原因

輝達進駐北士科傳房市封盤　業者闢謠曝2原因

輝達進駐大利多？　北士科民眾吐心聲

輝達進駐大利多？　北士科民眾吐心聲

北士科神祕地主「郭氏家族」曝光！　擁地超過一半

北士科神祕地主「郭氏家族」曝光！　擁地超過一半

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

即／高雄24歲女騎士拒檢狂逃！自撞送醫不治

林昀儒、高承睿挺進世錦賽金牌戰

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面