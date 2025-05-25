　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大阪世博遭「飛蟲大軍」入侵！搖蚊狂竄襲擊遊客　滿地蟲屍

記者王佩翊／編譯

2025大阪世博4月開幕，然而如今卻出現「蟲蟲大軍」，只見蚊蟲密密麻麻盤據在展館周遭，甚至湧入商店，畫面十分噁心，更是讓遊客嚇得落荒而逃。根據調查，世博會場出現的蟲類是「搖蚊」，儘管搖蚊不會咬人，但是卻已嚴重影響參觀品質。而業者只能自費購買驅蟲用品，但仍沒有太大效果。

大阪世博官方預估半年展期將迎來約2800萬人次，然而目前到訪人數卻不及預期。不僅如此，世博近日又出現讓遊客恐懼不已的新問題，現場包含水上廣場、大屋頂環形建築及展館周邊，遭到大量搖蚊侵擾，讓不少遊客感到困擾。

事實上，大阪世博剛開幕時，未遇到相關問題，但自5月初以來，園區內的「蟲蟲危機」越來越嚴重，甚至在大屋頂環形建築上能看到密集的「黑色大軍」。

從網友分享的照片可以看到，搖蚊不但聚集在木柱、雕像，還會入侵園區內的商家，嚴重影響商店營運。一名便利商店員工透露，「4月時情況還好，但黃金周後，蟲子開始大量湧入。我們花了100萬日圓（約新台幣21萬元）添置驅蟲用品，但效果仍然有限，真的束手無策」。

專家指出，這些昆蟲主要是「搖蚊」，成蟲體型約0.5至1公分，喜歡在河流、水渠等濕地產卵，並於黃昏至夜晚活動，常聚集在燈光周圍。雖然搖蚊不像普通蚊子會叮咬或吸血，但若不慎吞食，可能引發過敏反應。

面對蚊蟲問題，世博副事務總長高科淳20日召開記者會，坦言確實影響部分遊客的參觀品質。他表示，園區已啟動防治措施，包括於積水處噴灑防蟲泡沫劑、入口安裝大型噴霧器，以及為展館與商店配發捕蚊燈與殺蟲劑，希望能有效改善現況。

大阪府知事吉村洋文則於21日宣布，將攜手民間企業推進搖蚊防治工作。他透露已聯繫Earth藥廠的社長尋求協助，「期待Earth藥廠能成為世博會的救星，尤其在雨季和夏季來臨前提供防蟲保護」。

高科淳坦承，世博協會在開幕前未能妥善規劃蟲害防治是一大疏失，未來將加強應對措施，確保遊客能有更好的參觀體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台灣至寶」孫易磊再次驚艷　新庄監督狂讚變化球尾勁
24歲女自撞慘死！家屬怒問「為什麼要追」　警涉過失致死列被告
蘿拉翻版？吳怡霈突「開撕前夥伴」緊急發聲明！
快訊／林昀儒、高承睿世錦賽摘銀　台灣苦等12年獎牌到手
納豆砸7位數辦婚禮「依依絕美婚紗曝」！表舅侯友宜致詞
合資買房卻掰了5年情　男藝人買中古屋成「水濂洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一路睡進公司？男「賴床騎機車」狂飆　網笑：夢想工作狀態

涉詐3億美元！「月賺30%零風險」騙倒2600人　30歲女嫌曼谷落網

大阪世博遭「飛蟲大軍」入侵！搖蚊狂竄襲擊遊客　滿地蟲屍

澳洲商場爆砍人全面封鎖！10人鬥毆1重傷　民眾嚇壞：地上沾滿血

日46歲社長勒殺「87歲父」屍體埋公司！動機曝　蛇蠍青梅成軍師

川普對等關稅談判　美國要求南韓解除「30個月齡牛肉」進口限制

開戰最大空襲！俄298無人機、69飛彈轟烏克蘭　波蘭戰機升空

酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」　數萬網友搶購高價轉賣

川普轟哈佛「收不友善國家學生」　準哈佛生哀求：總統行行好

帳戶突多1千萬！24歲女「以為神的禮物」狂花百萬　下場慘了

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

2歲女兒看BTS直呼帥哥 爸爸自信提問遭打臉

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

一路睡進公司？男「賴床騎機車」狂飆　網笑：夢想工作狀態

涉詐3億美元！「月賺30%零風險」騙倒2600人　30歲女嫌曼谷落網

大阪世博遭「飛蟲大軍」入侵！搖蚊狂竄襲擊遊客　滿地蟲屍

澳洲商場爆砍人全面封鎖！10人鬥毆1重傷　民眾嚇壞：地上沾滿血

日46歲社長勒殺「87歲父」屍體埋公司！動機曝　蛇蠍青梅成軍師

川普對等關稅談判　美國要求南韓解除「30個月齡牛肉」進口限制

開戰最大空襲！俄298無人機、69飛彈轟烏克蘭　波蘭戰機升空

酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」　數萬網友搶購高價轉賣

川普轟哈佛「收不友善國家學生」　準哈佛生哀求：總統行行好

帳戶突多1千萬！24歲女「以為神的禮物」狂花百萬　下場慘了

揭開艾薇蛻變後的多種面向　溫柔詮釋屬於她的3種艾式穿搭

魔鷹關鍵長打擊倒味全　後勁跨季15連勝並列史上第二

一路睡進公司？男「賴床騎機車」狂飆　網笑：夢想工作狀態

換罷免吳思瑤領銜人同意書送中選會　藍罷團拚6月衝3.5萬份連署

八點檔女星「出車禍韌帶重建」　術後11天喜喊：我成功脫拐了！

大叔與外送員行車糾紛　巷口又相遇爆全武行！互告進警局

「台灣至寶」孫易磊再次驚艷　新庄監督狂讚變化球尾勁

24歲女自撞慘死！家屬怒問「為什麼要追」　警涉過失致死列被告

吳怡霈遭A錢！驚覺帳務重大落差　緊急發聲明「切割前夥伴」

快訊／中橫109.8K豪雨坍方搶通　18:00實施夜間預警性封閉

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

國際熱門新聞

酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」

網美與583男發生關係私處出血！未婚夫反應曝

川普突威脅重課歐盟50％關稅　導火線曝光

俄開戰最大規模空襲　波蘭戰機急升空

造67孩！捐精男竟攜「致癌基因」已10人發病

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

日本旅遊注意！住飯店「3大地雷行為」曝

比利時公主恐遭川普斷學業　王室回應了

快訊／輝達推中國版Blackwell晶片　價格砍半

日灌3000c.c.可樂　他膀胱35顆結石

一週瘦3成　科學期刊：少了它身體狂燃脂

為何不讓國際生讀哈佛？川普：連2加2都不會

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

目睹驅逐艦破洞　金正恩「重懲關押」官員

更多熱門

相關新聞

日46歲社長勒殺「87歲父」屍體埋公司！動機曝

日46歲社長勒殺「87歲父」屍體埋公司！動機曝

日本福岡縣北九州市一名建築公司社長聯手青梅竹馬殺害高齡父親後，將父親的屍體埋在公司的建材儲放廠，兩人目前皆被以遺棄屍體罪嫌逮捕。警方調查，凶嫌疑似是因為挪用公司資金1億多日幣（約新台幣2103萬元），因此與父親發生爭執，埋下殺機。

貿易關稅談判　美要求南韓放寬美牛進口限制

貿易關稅談判　美要求南韓放寬美牛進口限制

酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」

酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」

日本旅遊注意！住飯店「3大地雷行為」曝

日本旅遊注意！住飯店「3大地雷行為」曝

刑務官：執行死刑30年　還會想起犯人的臉

刑務官：執行死刑30年　還會想起犯人的臉

關鍵字：

大阪世博蟲蟲危機搖蚊環境問題日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

啦啦隊女神太兇！拍戲「狂走光」

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面