大阪世博遭「飛蟲大軍」入侵！搖蚊狂竄襲擊遊客　滿地蟲屍

記者王佩翊／編譯

2025大阪世博4月開幕，然而如今卻出現「蟲蟲大軍」，只見蚊蟲密密麻麻盤據在展館周遭，甚至湧入商店，畫面十分噁心，更是讓遊客嚇得落荒而逃。根據調查，世博會場出現的蟲類是「搖蚊」，儘管搖蚊不會咬人，但是卻已嚴重影響參觀品質。而業者只能自費購買驅蟲用品，但仍沒有太大效果。

大阪世博官方預估半年展期將迎來約2800萬人次，然而目前到訪人數卻不及預期。不僅如此，世博近日又出現讓遊客恐懼不已的新問題，現場包含水上廣場、大屋頂環形建築及展館周邊，遭到大量搖蚊侵擾，讓不少遊客感到困擾。

今日の大阪万博ヤバいぞ

虫が大量発生

大屋根リングとかベンチ見てみ？

気持ち悪すぎる pic.twitter.com/0jlMpGWzwo — Amo / あも (@x_t126) May 17, 2025

事實上，大阪世博剛開幕時，未遇到相關問題，但自5月初以來，園區內的「蟲蟲危機」越來越嚴重，甚至在大屋頂環形建築上能看到密集的「黑色大軍」。

從網友分享的照片可以看到，搖蚊不但聚集在木柱、雕像，還會入侵園區內的商家，嚴重影響商店營運。一名便利商店員工透露，「4月時情況還好，但黃金周後，蟲子開始大量湧入。我們花了100萬日圓（約新台幣21萬元）添置驅蟲用品，但效果仍然有限，真的束手無策」。

專家指出，這些昆蟲主要是「搖蚊」，成蟲體型約0.5至1公分，喜歡在河流、水渠等濕地產卵，並於黃昏至夜晚活動，常聚集在燈光周圍。雖然搖蚊不像普通蚊子會叮咬或吸血，但若不慎吞食，可能引發過敏反應。

面對蚊蟲問題，世博副事務總長高科淳20日召開記者會，坦言確實影響部分遊客的參觀品質。他表示，園區已啟動防治措施，包括於積水處噴灑防蟲泡沫劑、入口安裝大型噴霧器，以及為展館與商店配發捕蚊燈與殺蟲劑，希望能有效改善現況。

大阪府知事吉村洋文則於21日宣布，將攜手民間企業推進搖蚊防治工作。他透露已聯繫Earth藥廠的社長尋求協助，「期待Earth藥廠能成為世博會的救星，尤其在雨季和夏季來臨前提供防蟲保護」。

高科淳坦承，世博協會在開幕前未能妥善規劃蟲害防治是一大疏失，未來將加強應對措施，確保遊客能有更好的參觀體驗。