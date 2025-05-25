日46歲社長勒殺「87歲父」屍體埋公司！動機曝　蛇蠍青梅成軍師

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣北九州市一名建築公司社長聯手青梅竹馬殺害高齡父親後，將父親的屍體埋在公司的建材儲放廠，兩人目前皆被以遺棄屍體罪嫌逮捕。警方調查，凶嫌疑似是因為挪用公司資金1億多日幣（約新台幣2103萬元），因此與父親發生爭執，埋下殺機。

根據《讀賣新聞》報導，福岡縣北九州市小倉南區一間建築公司「花山組」的創辦人、87歲前社長死者華山龍一獨自一人居住，然而他自4月17日下午3時返家後，便就此失聯。

家屬4月18日通報失蹤，警方調閱監視器畫面後發現，有可疑車輛從死者住家開到花山組的建材儲放廠，而在5月20日的搜索下，終於在建材儲放廠的地下挖出被用塑膠布一層層包裹的華山龍一的遺體。

警方5月21日逮捕涉嫌重大的46歲華山龍馬，也就是死者的兒子。5月23日晚間，警方又再逮捕華山龍馬的42歲女性友人福田真美，指控她涉嫌與華山共謀處理遺體。福田真美與華山一家人熟識，是從小就認識的青梅竹馬。

警方指出，雖然福田在埋屍當時並未出現在現場，但從她與華山龍馬的手機訊息中，可以發現兩人曾經討論過該如何處理遺體，並懷疑她在兇殺案中扮演協助決策的角色。對此，福田與華山龍馬都堅決否認犯行。

華山龍一的遺體5月21日進行解剖，結果顯示死亡時間約在4月中旬，且極可能是遭人以繩索或雙手勒斃。警方推斷，死者是在4月17日於住家附近被強行帶上車後失聯，4月18日早上8時到9時之間遭到勒斃，並被載往建材儲放廠掩埋。

死者雖然已經將社長之位傳給長子華山龍馬，但是仍然擔任董事一職。根據熟知兩人公司內部狀況的知情人士透露，華山父子之間其實有財務糾紛。華山龍馬曾私自挪用公司資金，金額超過1億日幣（約新台幣2103萬元），疑似因為金錢問題引發殺機。