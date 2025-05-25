川普對等關稅談判　美國要求南韓解除「30個月齡牛肉」進口限制

▲南韓禁止進口30個月齡以上的美國牛肉，美國畜牧業將此檢疫規定視為非關稅壁壘。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府向各國提出對等關稅政策，而南韓對美國出口關稅則達25%。對此，南韓希望美國能夠豁免對等關稅和鋼鐵、汽車、半導體等個別關稅。目前美韓兩國針對非關稅壁壘進行技術談判，儘管外界預估至少要等到6月南韓新政府上台後，談判內容才會更具體，不過據傳美方要求南韓鬆綁美牛30個月齡以上的進口限制。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓政府關係人士今（25）日透露，美韓兩國已於美東時間20至22日在美國華府召開局長層級的「第2次技術性談判」，針對關稅和貿易進行協商，討論今年3月美國貿易代表署（USTR）所撰寫的各國貿易壁壘報告（NTE），美方呼籲南韓應該致力消除非關稅壁壘。

據悉，美國今年3月在NTE報告書中，指出南韓必須消弭美韓貿易非關稅壁壘的各項問題，包括鬆綁進口30個月齡以上美牛限制、進口車碳排放、允許Google地圖將高解析度地圖轉移至海外、制定藥價政策、進口武器時要求技術轉移的補償貿易（offset）。

▲時任南韓總統李明博2008年全面開放美牛進口，民眾擔憂狂牛症入侵。（圖／達志影像／美聯社）

南韓政府關係人士指出，美國政府官員在第2次技術性談判中，要求南韓鬆綁美牛30個月齡以上出口限制。美國貿易代表署在NTE報告書提到，儘管南韓2008年開放美牛進口，不過卻只進口30個月齡以內的美牛，此措施被美方視為「過渡期措施」，因此認為是非關稅壁壘。

另外，南韓禁止進口美國牛肉肉乾、香腸等肉類加工食品，此舉也被美方視為非關稅壁壘。

報導分析，未來稻米進口也極有可能成為川普政府向南韓交涉的對象。目前南韓針對美國出口稻米實施關稅配額（TRQ），只要超過每年配額的40萬8700噸，美國稻米就得被南韓課徵513%的關稅，至於在配額內的稻米則課徵5%關稅。

對於美韓局長級官員技術性談判的細項，南韓政府關係人士不願多做公開，僅表示雙方確實針對美國貿易代表署3月份撰寫的NTE報告進行討論。