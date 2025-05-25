酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」　數萬網友搶購高價轉賣

▲酷澎官網出現標錯價的疏失，36碗牛肉麵以5040韓元販售。（圖／翻攝自酷澎官網）

記者羅翊宬／編譯

由南韓創辦人在美國成立的電商平台「酷澎」（Coupang）近年來積極在各國攻城掠地，甚至在台灣也受到用戶歡迎。不過，最近卻有南韓用戶發現，酷澎官網上面一款農心製造的牛肉麵，就出現失誤的標價，36碗牛肉麵竟然只賣5040韓元（約新台幣110元），等於一碗只要140韓元（約新台幣3元），引發搶購和拋售賺價差的熱潮。

根據韓媒《中央日報》，南韓物流界產業人士22日指出，酷澎官網於21日晚間11時（台灣時間晚間10時）出現標價錯誤的情況，由農心製造的「辣牛肉湯麵杯裝」（육개장 사발면）36碗只販售5040韓元，等於平均一碗只要價140韓元，與平常以2萬8000韓元（約新台幣615元）販售的價格相比，明顯便宜許多。

即便酷澎並未推動任何促銷活動，仍出現如此不合理的便宜價格，令許多南韓網友為之瘋狂，即便官網出現錯誤標價的時間只有10幾分鐘，訂單卻仍高達數萬多筆。在經過1到2個小時後，酷澎將標錯價格的商品從官網上刪除，並重新上傳正常售價的商品，24碗牛肉麵以1萬8960韓元販售。

▲南韓網友瘋狂搶購酷澎標錯價的農心碗裝牛肉麵。（圖／翻攝自韓網）

對此，酷澎坦承官網標價錯誤，承諾將會在庫存商品範圍內，完成已成立訂單之宅配工作，至於在庫存商品範圍之外的訂單，官方也將主動取消訂單，同時向該名消費者贈送5000韓元的積點。

報導指出，酷澎因為此次官網標價疏失，導致被迫吞下數億韓元損失。酷澎官方表示，「儘管因為錯誤標價，而暫時在網路上引發熱烈討論，但為了守護與顧客之間所建立的信任關係，將以此為準則進行應對。」

根據韓媒《Money Today》，這些在酷澎官網上以明顯低於市價的價格購買到36碗牛肉麵的網友，從23日起便在南韓知名二手拍賣網站「蘿蔔市場」拋售，30碗牛肉麵以2萬韓元（約新台幣439元）販售，以此賺進4倍價差；也有其他網友們發文求售，希望那些在酷澎買到便宜牛肉麵的人，能夠以7000到1萬2000韓元的價格販售。