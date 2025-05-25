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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸高考在即　AI猜題試卷受捧每份喊到上千元

▲▼大陸2021年高考。（圖／CFP）

▲大陸高考將至。（圖／CFP）

文／中央社

中國大學入學考試即將登場，坊間出現許多「名師猜題」廣告，更號稱運用AI猜題準確率更高，有助考生取得好成績。一份試題喊價人民幣300到400元（約新台幣1250元至1670元）。官方示警「都是商業套路」，強調「信這個，不如信自己和老師」。

今年中國大學入學考試（中國高考）將於6月7至9日舉行，部分省區的考試時將可能延長至6月10日，總報考人數預計超過1400萬人。

為了在競爭激烈的考試中脫穎而出，考生與家長均使出渾身解數，除了持續把握最後的時間衝刺外，也有人將目光投向坊間的「猜題服務」，盼能「精準打擊」，達到事半功倍的成效。

綜合官媒央視、上觀新聞報導，隨著考試接近，「高考周邊」的關注度越來越高，其中不少商家推出的「名師猜題試題本」受到家長的歡迎，成為備考神器。部分商家號稱，自家的猜題試卷中的題目可以押中150分至270分不等。

報導指出，在「寧可信其有」的心態下，家長掏出數十元至數百元不等的價格購買，只盼自家子女能夠多拿到一些分數，考上理想學校。

▲▼2023年大陸高考。（圖／CFP）

▲大陸高考。（圖／CFP）

除了傳統以「名師」為號召的猜題試卷，今年也有不少商家將腦筋動到了AI上，推出「AI猜題」服務，宣稱準確率更高，有助考生取得好成績，價格也更高，每本試卷動輒300、400元。

曾經購買「AI猜題」試卷的考生表示，AI猜題中列出的考題其實都是比較通用的範本，根據往年的考題而制定，題目缺少個性化與變化。另有考生認為，AI猜題的試卷不能說完全沒用，在一定程度上是可以為考生帶來一定的信心與維持手感，而且「說不定真的會被它預測到某些題目」。

對於這種情形，報導引述第一線的高中教師指出，每年的大考命題組都會設計「反猜題機制」，而且從往年的情況分析，這些猜題試卷的「命中」標準非常的寬泛，只要涉及相同知識內容，都宣稱猜中了。「說實話，信這個不如信自己和自己的老師」。

中國國家教育考試指導委員會專家組成員陳志文認為，這類猜題試卷其實是一種市場行銷的手段，考生和家長在購買這類產品時，應保持理性，不要被商家過度宣傳所迷惑。考試的成功從來不是靠猜題決定，要有紮實的知識儲備、穩定的心態才是致勝關鍵。

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