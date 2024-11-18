老闆自豪28K薪水算多！挖角前員工「不會低於3萬」　一票看傻眼

▲老闆說，領28K已經算多。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

薪水給28K算很多？一名女網友發文透露，她之前在一家私人企業當會計行政助理，領29K的薪水，後來因為她考上高考，便毅然決然離職，怎料老闆日前碰到她，卻問她是否有意願回來？薪水不會低於3萬，讓她臉上三條線。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「薪水應該不會低於3萬」為標題發文，提到她本來在一家私人企業當會計行政助理，薪水從28K調整至29K。由於她平時要做不少雜事，甚至要幫老闆的老婆處理事情，因此她後來一考上高考，便果斷離職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆後來碰到原PO，就關心了一下工作狀況，並詢問是否有意願回鍋？他很有誠意，給出的薪水不會低於3萬。老闆還說，他在原PO離職之前，本來就已經有意要調整薪水，且在他們公司，薪水能領到28K就已經算很多了。原PO聽聞後，心想著這根本不需要考慮，她高考後領到的薪資可是有5萬元。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「什麼爛公司，還好你考上了」、「台灣就一堆這種不知道行情的老闆還以為開30000很多」、「你老闆真的是井底之蛙+慣老闆，你都考上高考了，還說要用3萬元左右挖角你」、「之前開2.8W被嗆開太高，出去業界看看，結果下一家一核薪水，7萬」、「井底之蛙老闆，恭喜你解脫爛老闆」。