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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」　冒名者已成醫院副院長

▲大陸一名男子以為高考落榜，實際上卻是被人冒名頂替。（圖／翻攝現代快報）

▲冒名頂替者成為一名醫院副院長。（圖／翻攝現代快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名54歲男子席南於1990年高考結束後沒收到錄取通知，以為自己落榜，之後尋得一份輔警的工作，一做就是三十餘年。沒想到，他在2022年7月時意外發現，自己當時已被焦作衛校錄取，通知書卻被人「狸貓換太子」冒名頂替就學，後來還成為醫院的副院長，讓他憤恨不平，尋求法律途徑欲還他一個公道。

▲大陸一名男子以為高考落榜，實際上卻是被人冒名頂替。（圖／翻攝現代快報）

▲席南的錄取通知書。（圖／翻攝現代快報）

《現代快報》報導，事發後，雖然當地衛健部門開除了冒用者，但兩年多過去，相關人員卻遲遲沒有被追究法律責任。已經年過半百的席南走上了維權之路，雖然他的人生已經無法改變，但他希望冒用者和造假者能夠被追究刑責。

席南是河南焦作某地公安局的一名輔警，就在2022年7月，孟州衛健委工作人員告訴他，他在1990年的高考錄取通知書被別人冒名領走了。這消息猶如晴天霹靂一般，這時席南才知道，他並未落榜，只是錄取通知書被一個姓李的同屆考生「順走」，頂替他上了焦作衛校。

▲大陸一名男子以為高考落榜，實際上卻是被人冒名頂替。（圖／翻攝現代快報）

▲大陸一名男子以為高考落榜，實際上卻是被人冒名頂替。（圖／翻攝現代快報）

根據相關證明顯示，這名李姓考生用「李席南」的名字頂替他上了焦作衛校，畢業後還依照當時政策，被派往公衛系統擔任公職，還曾入選「孟州好醫生」名單，平步青雲的當上鎮衛生院的副院長。

2022年事發後，孟州市衛健委開除「李席南」並函告教育部門撤銷其中專學歷，同時，撤銷其醫師資格證書。

然而，席南得知此案並未移交司法部門，談起被冒名頂替的人生，席南表示，並不想為難別人，但當初的不法之舉已對他的人生造成了不可挽回的影響，「當初是怎麼頂替的，至少要讓我知道真相，有關當事人和職能部門要給我一個說法。」
 

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