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大陸 大陸焦點 特派現場

張學友演唱會「撞期高考」遭多名家長投訴　官方：活動是晚上

▲華語歌神張學友。（圖／翻攝自微博）

▲華語歌神張學友。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

華語歌神張學友將於6月6日至6月8日，舉行60+巡迴演唱會東莞站，其中，演唱會有兩天時間，正好與2025年高考時間重疊，附近又是東莞市第六高級中學考點，因此遭到當地多位民眾、家長投訴，希望演唱會進行延期。相關話題還衝上微博熱搜總榜第1名。

據《縱覽新聞》報導，東莞市招生辦公室的工作人員表示，「之前已接獲許多家長反映，希望演唱會能延後，政府對此很重視，召集相關部門已開過多次專門會議，也做了一些相對應的保障措施，確保不對考生產生影響。」

▲▼張學友演唱會「撞期高考」遭多名家長投訴。（圖／翻攝自微博）

▲張學友演唱會撞期高考。（圖／翻攝自微博）

▲張學友演唱會東莞站撞期高考。（圖／翻攝自微博，上同）

該名工作人員還表示，「家長主要擔心是會影響到附近東莞六中考點，但經過現場測試，演唱會地點和考點直線距離，約有1.6公里，現場噪音也很小，不會影響到該考點。」

另一名工作人員表示，演唱會的時間是在晚上7點半開始，持續2.5個小時；7日、8日的高考開始時間是在晚上7點半開始，持續2.5個小時；7日、8日的高考開始時間是上午9點半開始，持續2.5小時演唱會位於東莞銀行籃球中心，「演唱會是在室內舉行，結合場館以往的情況進行分析，並進行現場測量，演唱會產生出的最大音量，不會對該中學考生的備考產生影響。」目前，他們暫時沒有接到演唱會延期的消息。

該起事件引起網友熱議，「入場前幾小時，以及散場後幾小時，周邊環境必將受到嚴重影響」、「怎麼批下來的，正常連廣場舞都會禁止，怎麼還審批這種大型娛樂活動」、「演唱會白天也有很多人聚集喧鬧，主辦單位根本沒能力管」、「1.6公里絕對會影響當地交通」、「廣場舞都不跳了，還開演唱會」。

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