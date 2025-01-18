考公務員「不如考銀行」年終爽破百？過來人苦笑　曝暗黑真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

想成為公務員或銀行員，基本上都要考試，可是待遇和福利大不同。就有網友認為，有銀行五職等或雙語櫃員的職位，只要通過相關筆試就能上，若是外語能力不差就更有優勢。反觀考公務員的話，動輒要全職準備一年，「與其準備高考，為什麼不準備銀行考試呢？」話題引發討論。

有網友在Dcard發文「考公務員為什麼不考銀行？」指出金融業年終獎金動輒7～8個月，撇除需要高學歷的儲備幹部，有些銀行五職等，或雙語櫃員的職位，一入職的年薪就接近90萬，沒幾年就可能年薪破百萬了。

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而且不用碩士學歷，通過筆試就能上榜，若是台政北東（台大、政大、台北大學、東吳）外語能力很好的人考銀行，英語加權高、學歷好，面試還更有優勢。但若是考公務員，這樣的學歷就派不上用場，還動輒要一年左右準備高考，與其這樣為何不考銀行呢？

對此，馬上有過來人搖頭，「因為銀行要自己買業績推業績」、「銀行面試很吃眼緣，主觀成份重」、「我內向，如果做櫃台或什麼理財專員，不如殺了我」、「一看就是沒做過銀行，只是用新聞來認識銀行的。有空去金融版走一圈吧，多的是腳麻走不了的人。」

還有人苦笑，「你可以去看看一些資訊～櫃台每天累個半死，根本沒有生活品質。我也做過授信，有時候還要加班寫案件，離開銀行後快樂許多」、「以前在銀行站過保全，行員業績壓力大到都要找我衝業績…跟他們聊過也說壓力確實很大。」

但也有網友指出，「你說得很對。因為我公職做了7年，身體都壞了才辭職考銀行，第二年的年薪直接比公職時期漲了20幾趴。而且說真的，我覺得銀行輕鬆多了。」不過，他也強調，輕鬆與否影響的因素太多，很看個人造化。