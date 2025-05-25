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德防長：若志願役人數持續不足　可能恢復徵兵制

▲德國同樣面臨志願役人力不足問題。（圖／德國聯邦國防軍）

▲德國同樣面臨志願役人力不足問題。（圖／德國聯邦國防軍）

記者張靖榕／綜合報導

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）24日表示，若經過改革的志願役制度無法達到兵力補足目標，德國可能將恢復實施徵兵制。佩斯托瑞斯此番言論被視為德國國防政策的重大轉向，突顯當前兵源短缺對德軍構成的挑戰。

美聯社報導，佩斯托瑞斯接受《星期日法蘭克福廣訊報》（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）專訪時，詳細說明德國即將推行的新兵役模式時間表。他表示，德國目前計畫以志願役制度為主軸，優先招募願意服役的青年加入軍隊；然而，他也明確指出：「如果最終我們開出的名額比志願登記人數還多，那麼我們可能就會決定採行強制性招募。這就是規畫藍圖。」

佩斯托瑞斯進一步表示，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的政府目前正積極推進一項新的兵役法案，並希望這項立法最快能在2026年1月正式生效。這項法案將是德國重新評估國防結構與人力配置的重要一步，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲各國普遍面臨安全與戰備壓力提升的情況。

德國在2011年正式廢除徵兵制，改以全志願役制度維持軍力。然而，近年德軍人力持續不足，無法達成所需兵力規模，導致訓練與部隊運作效率受到挑戰。面對全球安全環境快速變化，德國政界與國防部門開始重新檢視是否有必要恢復部分徵兵制度，作為補強兵力的手段之一。

佩斯托瑞斯近來多次強調德國需更積極投入國防資源，包括增加軍事預算與提升兵源可用性。他強調，「國防不是口號，而是實質能力。我們必須確保有足夠人力來面對未來各種威脅。」

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