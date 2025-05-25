義務役擬變2年、女性要當兵？　520總統令「拉台灣陪葬」是謠言

▲「義務役延至2年、女性要當兵」的說法完全為網路謠傳，賴清德政府並無此規劃。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

針對網路上流傳「賴清德再改兵役法、役期延長、女性也要當兵」的圖卡，台灣事實查核中心23日發布調查報告，證實該圖內容為錯誤資訊，網傳圖卡所稱的總統令字號及內容皆不存在，也未見總統府或國防部發布任何關於延長役期或女性服兵役的新政策。

調查指出，該張散佈謠言的圖卡在總統賴清德就職週年（5月20日）當天於臉書政治社群間廣泛流傳，圖上文字寫道：「兵役法又改了，賴清德要全台灣陪葬嗎？」並聲稱總統已於2025年5月20日發布總統令「華總一義字第11400038251號」，修改《兵役法》第一條、第五條與第十六條條文，將義務役役期延長為2年，並擴大服役對象至女性國民。

事實查核中心查證發現，根據全國法規資料庫，截至目前，《兵役法》第一條明定「中華民國男子有服兵役義務」，並無擴及女性的條文。第十六條亦規定現行常備兵役義務役期為1年，並未修改為2年。至於圖卡所標示的總統令字號「11400038251」，以該號碼搜尋亦未有任何結果。

進一步查閱總統府官網，最新公布的總統令為2024年5月7日發布，內容為「增訂並修正產業創新條例條文」，與兵役法完全無關，可證圖卡所述時間與內容皆不符。國防部網站亦無相關延長役期或擴及女性服役的公告。

此外，雖有立委於本屆立法院會期提出《兵役法》修正草案，但其內容主要集中於補充兵與後備軍人服役方式、訓練與召集流程之調整，未涉及義務役期延長或女性納入服役範疇，與圖卡所述資訊明顯不符。

2024年起，台灣已恢復1年期義務役，以因應日益嚴峻的台海情勢；然而目前政府並無進一步延長役期或擴大徵兵對象的立法或行政措施。事實查核中心提醒，民眾對於兵役制度等重大議題，應以政府公開資訊與正規新聞來源為準，避免被網路錯假訊息誤導。