德國告別核電！綠能占比超半卻陷困境　電價飆升轉為淨進口國

▲德國核電廠伊薩2號（Isar 2）等3三座核電站在2023年正式除役，德國走入「非核家園」。（圖／路透）

記者林緯平／台北報導

5月17日核三廠2號機停機，台灣將正式進入「非核家園」，這是否會導致我國進入缺電危機？能源署統計，目前核電僅佔台灣發電量3％。經濟部表示，今年陸續有多座大型燃氣機組將啟用，總裝置容量達4.813GW，加上再生能源，可確保未來供電無虞。

但專家認為核電退場，大幅增加再生能源、天然氣來發電，不僅會導致供電系統不穩定，也讓發電成本增加。清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏直言，「為追求穩定、零碳排的電力，重啟核電在世界成為一股新趨勢，連於2023年廢核的德國，都出現恢復核電的聲音。」

事實上，一向被視為發展綠能最積極的歐洲地區，也分為「擁核派」和「反核派」，又以法國和德國最具代表性。

德國告別核電 能源轉型卻陷困境

德國一直是歐洲國家中的反核派先鋒。2023年4月15日，德國最後三座核電廠關閉，正式終止核電，終結自1961年以來的核能發電歷史。此舉源於1986年車諾比核災與2011年福島核災後的反核浪潮，德國加速廢止核電政策，計畫以風力發電、太陽能（2023年綠能占比53.8%）與燃氣取代核電，目標2030年綠能占比達80%，並逐步淘汰燃煤。

但是，2022年俄烏戰爭打亂德國依賴俄羅斯天然氣的過渡策略，能源危機加劇，電價飆升，引發延長核電運作的爭論。另外，德國近年積極發展再生能源，但德國電網基礎設施老化，難以匹配再生能源的快速擴張，導致部分新建風能與太陽能發電設施無法順利併網，產生「電力無法有效利用」的困境。

德國過去是電力淨出口國，核電佔比曾於2005年達26.2%，但廢核後轉為淨進口國，仰賴從其他國家進口能源。諷刺的是，德國主要從法國、瑞士與比利時進口能源，而這些國家的電力供應很大部分是由核能產生。

「關閉自家核電廠卻靠他國核電」的矛盾，凸顯德國能源轉型的困境。廢核後燃煤與燃氣占比上升，違背減碳目標，民眾負擔電價也加重。

德國民眾對廢核政策態度分歧。2025年2月，德國民調公司Innofact統計，55%德國民眾支持重回核電，22%贊成重啟核電廠，32%支持新建小型模組化反應爐（SMR）。

前環保署副署長、海洋大學榮譽講座教授邱文彥指出，永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的第七項目標的核心精神，強調能源政策應確保所有人都能負擔、可靠且現代化的能源，因此怎麼穩定電價也是當局政府需要考量的。

法國視核電為「低碳能源」 擁核得維持能源自主

法國作為擁核派領頭羊，於2023年有64.2％的電力來自核能發電，是全球核能發電占比最高的國家。這種能源結構，讓法國在因烏俄戰爭導致天然氣價格飆升時，保持較低的電價，並成為歐洲其他國家在能源危機時的重要供應商。

法國在發展再生能源的同時，仍積極建設核電廠。2024年底全球第四座歐洲壓水反應爐終於在法國弗拉芒維爾鎮（Flamanville）正式商轉，該反應爐被稱為弗拉芒維爾3號機（Flamanville 3），成為法國境內第57座反應爐，該機雖晚12年才落成、成本超支4倍，但法國電力公司仍計畫推廣技術至捷克、波蘭。

法國總統馬克宏在社群媒體上稱其為「世界最有力的核能反應爐之一」，並表示「復興工業以製造低碳能源是法式的生態概念，它強化我們的競爭力並保護氣候」。

當然，也有一派法國人反對使用核電，他們認為核廢料的處理問題、核電廠設備老舊、潛在發生事故的風險、環境永續性，以及經濟上考量：認為發展新核電設備的成本比發展再生能源貴上不少。