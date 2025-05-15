　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

這些國家「女生也要當兵」　挪威公主照樣入伍15個月

▲▼挪威王位第2順位繼承人、21歲長公主亞歷珊德拉（Ingrid Alexandra）服役15個月退伍。（圖／翻攝挪威國防部）

▲挪威長公主亞歷珊德拉（Ingrid Alexandra）也入伍服役，15個月後順利退伍。（圖／翻攝挪威國防部）

記者吳美依／綜合報導

台灣男藝人閃兵案持續延燒，《德國之聲》指出，在大多數國家，女性參軍都是自願性的，但越來越多國家開始對女性徵兵，本文也整理出目前要求女性服兵役的國家。

丹麥是最新一個對女性實施徵兵制的國家，今年3月宣布，明年1月開始，若軍隊未能吸引足夠的志願兵人數，今年7月1日之後年滿18歲的年輕女性，也要加入徵兵抽籤名單。目前該國男性義務役服役時間為4至12個月，取決於新兵歷經3個月基礎訓練之後，決定投入哪個兵種或單位。目前，丹麥約25%志願役為女性。

同為北歐國家，挪威與瑞典也對女性徵兵。挪威2015年1月起實施全民徵兵制，該國王位第2順位繼承人、21歲長公主亞歷珊德拉（Ingrid Alexandra）也在部隊當兵15個月，主要在工兵營擔任砲彈操作員，今年4月順利退伍。

▲▼2015年8月，瑞典陸軍參加斯德哥爾摩年度同志大遊行。女生當兵，女性當兵，義務役，女性服兵役，逃兵，閃兵，兵役，當兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典對男女都實施徵兵制。（圖／達志影像／美聯社）

瑞典雖然一度在2010年廢除徵兵制，2018年1月卻又重啟，對象包括18歲以上男性與女性，兵役時間為6至15個月，目前約20%軍隊人員是女性。

1949年以來，以色列法律就規定女性必須服兵役2年，男性則是服兵役3年。許多非洲國家也要求女性當兵，包括查德、幾內亞比索、馬利、莫三比克、維德角（Cape Verde）、尼日。東非國家厄利垂亞（Eritrea）義務兵役期16個月，不論男女皆是如此。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威廉逃兵50萬交保　棒棒堂「6棒」團員免役原因曝光
打造6星VILLA揪房東！吸金上億卻13年沒蓋好　董座遭起訴
LINE宣布推2新功能　聊天體驗再升級
貴族幼兒園爆霸凌！園方控家長索50萬封口費　提告恐嚇取財
快訊／假花美男火烤水燙虐死5貓！　判決結果揭曉
泫雅結婚龍俊亨後變了！　除刺青、拔眉環：已經1年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛沙尼亞總理：俄戰機侵犯北約領空　時間持續1分鐘

這些國家「女生也要當兵」　挪威公主照樣入伍15個月

加拿大野火2死千人撤離　全國92處燃燒

男乘客嗆「殺光所有人」湯匙攻擊空服員　下秒反被圍攻壓制

為何選土耳其？　烏俄談判5大QA一次看

泰巨蜥吞食「活生生嬰兒」！啃到剩頭部軀幹　村民嚇壞：以為魚屍

日本「台灣有事」避難計畫恐生變數！　與那國機場爆不符標準

變賣5000億資產換免死　越南女首富張美蘭獄中寫信求情

以為是玩具！男童跳蚤市場33元買到「真手榴彈」　一拉開爆了

25歲男狂打手遊「頭抬不起來」慘了！　脖子長角驚人X光照曝

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

愛沙尼亞總理：俄戰機侵犯北約領空　時間持續1分鐘

這些國家「女生也要當兵」　挪威公主照樣入伍15個月

加拿大野火2死千人撤離　全國92處燃燒

男乘客嗆「殺光所有人」湯匙攻擊空服員　下秒反被圍攻壓制

為何選土耳其？　烏俄談判5大QA一次看

泰巨蜥吞食「活生生嬰兒」！啃到剩頭部軀幹　村民嚇壞：以為魚屍

日本「台灣有事」避難計畫恐生變數！　與那國機場爆不符標準

變賣5000億資產換免死　越南女首富張美蘭獄中寫信求情

以為是玩具！男童跳蚤市場33元買到「真手榴彈」　一拉開爆了

25歲男狂打手遊「頭抬不起來」慘了！　脖子長角驚人X光照曝

輝達傳擬設亞洲據點　蔡宗豪批台南「靜悄悄」南科不能缺席AI戰局

桃機違規攬客「逆向+高速倒車」逃逸　惡駕駛被逮下場曝光

苗博雅憂世壯運可帶旗幟亂　蔣萬安：台灣、Taiwan能出現在比賽會場

老公寓租屋奇景！北市20坪無窗2房吸引逾50人搶看「宛如特賣會」

台中七期命案小弟認虐死人！咬主嫌拍片誤導檢警　3人延長羈押

【廣編】佳格食品集團支持長者走出自己的「前途」　樂齡營養教育打造三大永續行動、創造「狀態很好」的台灣

2024上市公司稅後淨利近3兆　投信法人：支撐高息股抗震特性

屏東警分局兩天逮獲5車手　查扣535萬詐騙金流

馬洛伊棒打查普曼！　老虎連兩天向紅襪說再見

愛沙尼亞總理：俄戰機侵犯北約領空　時間持續1分鐘

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

國際熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

2台男在沖繩抓寄居蟹　下場曝光

「全球大停電」要來了？專家示警

人間蒸發8年　21歲女全裸陳屍鄰國

空中突然爆炸　50多鳥離奇暴斃

男童跳蚤市場買到「真手榴彈」　一拉爆了

西班牙大停電揭風險　專家：台灣也可能發生

美超微暴漲逾15％　標普連3日收紅

川普「拜登化」？簽字儀式打瞌睡

渣夫「性成癮」！狂約砲激戰520女

更多熱門

相關新聞

威廉逃兵50萬交保

威廉逃兵50萬交保

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人都涉案，其中《模范棒棒堂》男星威廉也以50萬元交保，成為這次閃兵男團中交保金額最高的藝人。「Lollipop棒棒堂」日前相隔15年才在高雄巨蛋合體開唱，不過6個成員疑似都沒當過兵，掀起外界討論。

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

閃兵慘被騙錢「同梯又回來當兵」　他傻：實在太丟臉

閃兵慘被騙錢「同梯又回來當兵」　他傻：實在太丟臉

閃兵術大公開！心跳到視力都能演　名醫揭常見「逃役劇本」

閃兵術大公開！心跳到視力都能演　名醫揭常見「逃役劇本」

閃兵手法曝！蕭彤雯：這麼多男藝人患家族遺傳病

閃兵手法曝！蕭彤雯：這麼多男藝人患家族遺傳病

關鍵字：

義務役徵兵制當兵參軍入伍逃兵閃兵

讀者迴響

熱門新聞

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面