這些國家「女生也要當兵」　挪威公主照樣入伍15個月

▲挪威長公主亞歷珊德拉（Ingrid Alexandra）也入伍服役，15個月後順利退伍。（圖／翻攝挪威國防部）



記者吳美依／綜合報導

台灣男藝人閃兵案持續延燒，《德國之聲》指出，在大多數國家，女性參軍都是自願性的，但越來越多國家開始對女性徵兵，本文也整理出目前要求女性服兵役的國家。

丹麥是最新一個對女性實施徵兵制的國家，今年3月宣布，明年1月開始，若軍隊未能吸引足夠的志願兵人數，今年7月1日之後年滿18歲的年輕女性，也要加入徵兵抽籤名單。目前該國男性義務役服役時間為4至12個月，取決於新兵歷經3個月基礎訓練之後，決定投入哪個兵種或單位。目前，丹麥約25%志願役為女性。

同為北歐國家，挪威與瑞典也對女性徵兵。挪威2015年1月起實施全民徵兵制，該國王位第2順位繼承人、21歲長公主亞歷珊德拉（Ingrid Alexandra）也在部隊當兵15個月，主要在工兵營擔任砲彈操作員，今年4月順利退伍。

▲瑞典對男女都實施徵兵制。（圖／達志影像／美聯社）



瑞典雖然一度在2010年廢除徵兵制，2018年1月卻又重啟，對象包括18歲以上男性與女性，兵役時間為6至15個月，目前約20%軍隊人員是女性。

1949年以來，以色列法律就規定女性必須服兵役2年，男性則是服兵役3年。許多非洲國家也要求女性當兵，包括查德、幾內亞比索、馬利、莫三比克、維德角（Cape Verde）、尼日。東非國家厄利垂亞（Eritrea）義務兵役期16個月，不論男女皆是如此。