　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國「重型作戰部隊」部署立陶宛　二戰後首支海外永久駐軍

▲▼ 德部署駐立陶宛裝甲旅。德國陸軍第45裝甲旅，立陶宛旅。（圖／路透）

▲德國陸軍第45裝甲旅22日在立陶宛正式成立。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）22日出訪立陶宛，出席自第二次世界大戰以來，德國首支常駐海外的軍事部隊「德國陸軍第45裝甲旅」的正式成立儀式。這支重型作戰部隊也被稱為立陶宛旅，旨在加強北約東翼防衛與威懾力。

衛報、法廣等報導，德國陸軍第45裝甲旅將會在未來這些年逐步進行部署，屆時將會有4800名德國士兵與200名文職人員，以應對俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭所帶來的安全威脅，威懾俄羅斯對立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的潛在侵略。指揮部運作建置已於今年4月1日完成，目前約有500名德軍駐紮當地，預計在2027年達到完整戰力規模。

德國總理梅爾茨與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）均出席部隊成立儀式，並與兩國國防部長檢閱部隊。對於德國聯邦國防軍來說，在海外建立常駐旅是戰後史無前例的舉措。

▲▼ 德部署駐立陶宛裝甲旅。德國陸軍第45裝甲旅，立陶宛旅。（圖／路透）

▲德國總理梅爾茨與立陶宛總統瑙塞達出席部隊成立儀式。（圖／路透）

梅爾茨呼籲盟國強化歐洲防禦，「我們與夥伴盟友堅定捍衛聯盟領土不受任何侵略，波羅的海盟友的安全，也是我們的安全」，「任何挑戰北約的人都必須知道，我們已經準備好了。任何威脅任何盟友的人都必須知道，整個聯盟將共同保衛北約的每一寸領土」。

瑙塞達感謝梅爾茨對德國應立陶宛要求組成新作戰部隊的支持，並稱立陶宛與德國的聯盟牢不可破，「我們將攜手確保立陶宛與德國人民永遠不會面臨最終考驗：戰爭」。

▼ 德國陸軍第45裝甲旅將由4800名德國士兵與200名文職人員組成。（圖／路透）

▲▼ 德部署駐立陶宛裝甲旅。德國陸軍第45裝甲旅，立陶宛旅。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口
陸女體內查出「近百顆結石」　醫警告這習慣「很危險」！
翁曉玲再發驚句！　預言「台灣如果大停電很有利於藍委」
百年鎮煞辟邪「鯊魚劍」消失！神明震怒示警：恐招災厄
咖啡、霜淇淋「買1送1」　超商周末優惠來了
快訊／日本擬取消「免稅制度」
快訊／余文正第3次手術　妻子失聯
女大生載妹遇死劫！校方鼻酸曝是「中低收入戶」：難想像日子怎過
北韓驅逐艦下水翻船！　殘骸照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女網紅走在街上「莫名被陌生男打臉」　報警更傻眼：沒人在乎

德國「重型作戰部隊」部署立陶宛　二戰後首支海外永久駐軍

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

北韓驅逐艦下水「船底秒破洞」惹毛金正恩！　殘骸擱淺照曝光

克里克島6.1強震！監視器拍到發生前幾秒　「小貓提前預知狂奔」

普丁下令　在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

哈佛醫學院爆「人體遺骸盜賣」　大腦賣6000、人皮曬成皮革

一開家門驚見火海！小飛機墜毀加州社區6死　音樂製作人也殞命

哈佛6800國際生被逼轉學、出境！　川普下「最後72小時」通牒

不滿中國傾銷、洗產地　墨西哥商界要求政府「課徵100%關稅」

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

女網紅走在街上「莫名被陌生男打臉」　報警更傻眼：沒人在乎

德國「重型作戰部隊」部署立陶宛　二戰後首支海外永久駐軍

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

北韓驅逐艦下水「船底秒破洞」惹毛金正恩！　殘骸擱淺照曝光

克里克島6.1強震！監視器拍到發生前幾秒　「小貓提前預知狂奔」

普丁下令　在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

哈佛醫學院爆「人體遺骸盜賣」　大腦賣6000、人皮曬成皮革

一開家門驚見火海！小飛機墜毀加州社區6死　音樂製作人也殞命

哈佛6800國際生被逼轉學、出境！　川普下「最後72小時」通牒

不滿中國傾銷、洗產地　墨西哥商界要求政府「課徵100%關稅」

上海高架「太陽能＋隔音板」示範工程起火　啟用至今未滿一個月

川普掀開長債大問題　謝金河：治療長期疾病不能跑短線

快看孩子的橡皮擦！　布滿黑點恐怕「整節課都在玩」

宜蘭暗夜火警！整排攤販鐵皮屋竄恐怖大火　7車燒成廢鐵

父過年叫「阿姨」來家中煮飯　3子女助母蒐證告贏她

八方雲集旗下「芳珍蔬食」連收19家　業者：配合消費習慣調整

嘉義籃球男倒地失去意識　民眾、醫護接力...鬼門關前搶命

又被問共商國是是否堅持直播　黃國昌反嗆媒體：識讀能力有問題？

光土地就價55億！　安藤忠雄「童書之森」落腳七期

東森寵物「年度訂閱制」點數大升級　 每年最高回饋20%省錢寵毛孩

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

國際熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

即／川普下令哈佛「禁收國際學生」

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

川普大又美法案　眾議院表決通過

即／日本擬取消免稅制度

「又大又美」法案恐讓債務惡化　美股微跌

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

快訊／北海道規模5.6地震！

蔣公監製？　日本水族館「小魚逆流而上」11秒片爆紅

東京JR大量列車「集電弓」異常　宣布緊急停駛

1.4億標下大谷紀念球　台灣優式資本年報酬率51%

川普禁哈佛招收外國學生　校方反擊稱違法

更多熱門

相關新聞

俄軍蠢動！　芬蘭：為最壞情況做準備

俄軍蠢動！　芬蘭：為最壞情況做準備

俄羅斯持續在邊境擴大軍事存在，芬蘭國防軍戰略負責人、少將諾爾米（Sami Nurmi）表示，軍方正在非常密切監測莫斯科的行動，作為北約成員之一，也正在「為最壞情況做準備」。

美駐北約大使：下半年將商討「撤軍歐洲」

美駐北約大使：下半年將商討「撤軍歐洲」

美催提高軍費至占GDP 5%　比利時帶頭反對

美催提高軍費至占GDP 5%　比利時帶頭反對

俄戰機侵犯北約領空　時間持續1分鐘

俄戰機侵犯北約領空　時間持續1分鐘

德國告別核電！綠能占比超半卻陷困境

德國告別核電！綠能占比超半卻陷困境

關鍵字：

德國立陶宛北約梅爾茨第45裝甲旅立陶宛旅

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面