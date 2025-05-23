德國「重型作戰部隊」部署立陶宛　二戰後首支海外永久駐軍

▲德國陸軍第45裝甲旅22日在立陶宛正式成立。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）22日出訪立陶宛，出席自第二次世界大戰以來，德國首支常駐海外的軍事部隊「德國陸軍第45裝甲旅」的正式成立儀式。這支重型作戰部隊也被稱為立陶宛旅，旨在加強北約東翼防衛與威懾力。

衛報、法廣等報導，德國陸軍第45裝甲旅將會在未來這些年逐步進行部署，屆時將會有4800名德國士兵與200名文職人員，以應對俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭所帶來的安全威脅，威懾俄羅斯對立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的潛在侵略。指揮部運作建置已於今年4月1日完成，目前約有500名德軍駐紮當地，預計在2027年達到完整戰力規模。

德國總理梅爾茨與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）均出席部隊成立儀式，並與兩國國防部長檢閱部隊。對於德國聯邦國防軍來說，在海外建立常駐旅是戰後史無前例的舉措。





▲德國總理梅爾茨與立陶宛總統瑙塞達出席部隊成立儀式。（圖／路透）

梅爾茨呼籲盟國強化歐洲防禦，「我們與夥伴盟友堅定捍衛聯盟領土不受任何侵略，波羅的海盟友的安全，也是我們的安全」，「任何挑戰北約的人都必須知道，我們已經準備好了。任何威脅任何盟友的人都必須知道，整個聯盟將共同保衛北約的每一寸領土」。

瑙塞達感謝梅爾茨對德國應立陶宛要求組成新作戰部隊的支持，並稱立陶宛與德國的聯盟牢不可破，「我們將攜手確保立陶宛與德國人民永遠不會面臨最終考驗：戰爭」。

▼ 德國陸軍第45裝甲旅將由4800名德國士兵與200名文職人員組成。（圖／路透）