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認識「兒童情緒發展」　林口長庚林俏汎醫師：由心情找線索

▲認識兒童情緒發展

▲林口長庚兒童心智科林俏汎醫師教導家長認識兒童情緒發展。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

成長過程中，孩子接觸到的環境刺激愈來愈多，面對複雜的情緒反應時，該如何引導孩子表達情緒，並用正確的方式處理情緒？端午節前夕，林口長庚邀請兒童心智科林俏汎醫師舉行講座，期協助家長認識「兒童情緒發展」。

林俏汎醫師24日表示，兒童與青少年的情緒管理能力，是心理健康的重要基礎。對學齡前幼兒而言，應從認識與表達情緒做起，透過繪本、圖卡與情境遊戲，引導他們說出感受，並學習冷靜技巧，如深呼吸與數數。

▲認識兒童情緒發展

▲小朋友參加闖關遊戲。（圖／林口長庚提供）

學齡兒童可進一步學習自我控制與同理他人，運用「情緒紅綠燈」法或角色扮演活動，加強處理人際衝突的能力。進入青少年階段後，面對課業、人際與自我認同壓力，情緒管理需強調覺察與思考調整，建議青少年透過寫情緒日記、運動、創作或與信任的大人傾訴，來釋放壓力與負面情緒，建立健康的人際界線與正向思考也至關重要。

林口長庚兒童內科部朱世明部長關心孩童的心理健康，親自蒞臨活動現場鼓勵孩子表達自己的感受，提醒家長要留意孩子情緒背後所蘊含的訊息，協助孩子調節負向情緒，也可以整合學校、家庭與社區資源，共同培養孩子的情緒韌性與心理素質，打造更支持性的成長環境。

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