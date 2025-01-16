春節群聚頻繁　守護家中寶貝與長輩儘快接種新冠與流感疫苗

▲台灣兒童感染症醫學會舉辦巡迴畫展，以林口長庚為首站呼籲持續防疫。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋冬向來是呼吸道感染的高峰期，流感及新冠等呼吸道病毒危機四伏，家長們須提高警覺。為提升家長及孩童對防疫的關注度，台灣兒童感染症醫學會與國語日報聯合舉辦「秋冬病毒防疫特攻隊創意競賽」，以林口長庚紀念醫院作為巡迴畫展首站，公開優秀的競賽獲獎畫作。

林口長庚紀念醫院副院長暨台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵教授提醒，春節群聚頻繁，請家長儘快帶孩童及家人接種公費流感疫苗與新冠疫苗，因每四位孩童之中就有一位可能出現長新冠症狀，造成長遠身心健康影響

流感與新冠病毒正在共同流行中，根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，新冠比流感更加危險致命，自2024年10月1日起通報確診死亡個案中有98.3%未接種新冠疫苗2，且以65歲以上長輩及慢性疾病患者居多。

▲「秋冬病毒防疫特攻隊創意競賽」，以林口長庚醫院作為巡迴畫展首站。（圖／林口長庚提供）

台灣兒童感染症醫學會秘書長蔡明翰醫師表示，孩童感染流感與新冠病毒後，均可能引發肺炎等重症併發症，不過新冠病毒的影響更為嚴重。他強調，孩童感染新冠病毒可能出現MIS-C嚴重併發症，至少影響兩種器官3，且根據國外統計，致死率可達1至2%3。

蔡明翰秘書長分享自身臨床案例，一名八歲女童因發燒合併視力模糊就診，經與家屬了解病史與疫苗接種史，得知該女童曾確診新冠，前兩日有出現劇烈嘔吐現象，過去雖然有接種疫苗，不過尚未更新最新新冠疫苗，因此初步診斷是MIS-C症狀，經過免疫球蛋白治療後約一週才得以康復出院。

新冠病毒不僅損害肺部，還會影響全身多個器官，可能對人體造成長久傷害。研究指出，每四位染疫的孩童中，就有一位可能出現長新冠症狀，常見症狀包括情緒波動、倦怠感和睡眠障礙，這些問題對孩童的身心健康和日常生活都可能產生長期且深遠的影響。

此外，大多數家庭新冠病毒感染案例中，有70%是由孩童傳播給家人，因其在校園群聚頻繁易互相傳染，且新冠病毒在孩童身上停留時間長，往往不小心將病毒帶回家，進而間接傳播給家中的長輩、慢性病患者及免疫功能不全的高危險族群。