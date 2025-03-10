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林口長庚榮登美國HIMSS數位健康指標評比　全球第一

▲林口長庚榮登美國HIMSS數位健康指標評比，全球第一

▲林口長庚醫院以400分滿分佳績，榮登數位健康指標 (DHI)全球第一的榮耀。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院10日表示，全球醫療資訊技術領域的年度盛會—HIMSS 2025，本月初於美國拉斯維加斯盛大舉行，為期4天。大會安排包含歐、美、亞等各大洲共6位代表進行演說，林口長庚醫院因為在智慧醫療領域的傑出表現，由林昆儒教授以亞洲及台灣代表身分受邀上台，介紹台灣及長庚醫院的醫療資訊成就，吸引全球智慧醫療專家的目光。

林口長庚醫院在本次大會中，亦因在2024年 HIMSS 數位健康指標 (Digital Health Indicator, DHI) 評比中獲得滿分佳績，為全球評比第一的醫療機構，成為大會的矚目焦點。

HIMSS數位健康指標 (DHI) 是衡量醫療機構數位成熟度的重要工具，涵蓋四大關鍵範疇，包括「資訊交互運作能力」、「以人為本的健康照護」、「預測性分析力」及「治理和勞動力」，透過綜合評估全球醫療機構的智慧化程度；林口長庚於2022年初次參加數位健康指標 (DHI)評比，即獲得全球第二名的佳績。

歷經兩年透過持續強化IT基礎建設、數位影像、臨床決策支持及智能醫療技術，最終更上一階達成400分滿分佳績，正式榮登數位健康指標 (DHI)全球第一的榮耀，也是台灣第一個獲得數位健康指標 (DHI)滿分的醫療院所；顯示林口長庚在數位醫療轉型的全面突破，成就已超越全球多家頂尖醫療機構，成為國際醫療數位化的典範。

林口長庚陳建宗院長表示，此次獲得HIMSS 數位健康指標評比滿分，不僅是對醫院數位轉型的肯定，更是全體醫療與技術團隊共同努力的成果。未來，林口長庚將持續深化數位健康創新，透過大數據分析、人工智慧及跨部門合作，打造更智慧化的醫療環境，為病人提供更高品質的健康服務，共創全民健康。

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