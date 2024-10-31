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社會 社會焦點 保障人權

路面積水！桃園員本里長清淤摔進水溝內出血　緊急送醫

▲桃園市楊梅區員本里民有路二段因大雨造成水溝阻塞，造成路面嚴重積水。（圖／市府養工處提供）

▲桃園市楊梅區員本里民有路二段因大雨造成水溝阻塞，造成路面嚴重積水。（圖／市府養工處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

強颱康芮環流逐漸籠罩全台帶來強風豪雨，桃園市楊梅區員本里長陳奕霖今（31）日上午率志工清理阻塞水溝時，疑因天雨路滑摔落水溝中，志工們發現後緊急送往楊梅怡仁醫院救治，但院方評估受傷部位靠近心臟部位恐有內出血現象，再轉送林口長庚醫院急救，所幸經救治後目前並無大礙。

▲桃園市楊梅區員本里長陳奕霖颱風天冒雨清理阻塞水溝，卻不慎摔落水溝被緊急送醫急救，現場還留有清理水溝後垃圾袋。（圖／市府養工處提供）

▲桃園市楊梅區員本里長陳奕霖颱風天冒雨清理阻塞水溝，卻不慎摔落水溝被緊急送醫急救，現場還留有清理水溝後垃圾袋。（圖／市府養工處提供）

據指出，62歲的員本里長陳奕霖今天早上發現民有路二段附近水溝有阻塞現象，立即率同里內志工冒雨前往清理，過程中疑因天雨路滑，陳里長不慎摔落水溝，當下出現不適症狀，志工們趕緊送往楊梅怡仁醫院救治，院方評估受傷部位恐有內出血現象，且靠近心臟部位，建議轉送林口長庚醫院救治。

▲桃園市楊梅區員本里長陳奕霖颱風天冒雨清理阻塞水溝，卻不慎摔落水溝被緊急送醫治療，圖中為里長陳奕霖。（圖／翻攝自陳奕霖臉書）

▲桃園市楊梅區員本里長陳奕霖颱風天冒雨清理阻塞水溝，卻不慎摔落水溝被緊急送醫治療，圖中為里長陳奕霖。（圖／翻攝自陳奕霖臉書）

志工們於中午協助轉院至林口長庚醫院治療，經過醫護人員初步救治後，目前初步了解並無生命危險；里辦公室回應，里長目前還無法接聽電話，謝謝大家關心。

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