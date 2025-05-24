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卓榮泰提歲計賸餘補地方缺口　江怡臻揭新北賸餘轟：快去學數學

▲▼ 新北市議員江怡臻 。（圖／新北市議員江怡臻提供）

▲新北市議員江怡臻 。（圖／新北市議員江怡臻提供）

記者崔至雲／新北報導

行政院大砍地方政府一般性地方補助款，衝擊社福、教育、以及基礎建設等，不過行政院長卓榮泰表示， 113年度22縣市有賺錢，也就是歲計賸餘共708億元，縣市長可以拿來填補被行政院砍掉的一般性補助款。對此，新北市議員江怡臻批評，卓榮泰要地方政府違法，完全不合理，如果真的不懂，趕緊去學好財會、學好數學。

江怡臻指出，卓榮泰講的708億元，是全台加總的數字，各縣市有人剩錢（累計賸餘），例如台北、南投、金門等8個縣市，有人不足（累計短絀），例如新北市，不是每個縣市都賸餘。

此外，江怡臻說，卓榮泰講的708億元是去年賸餘，但過去數十年都是不足，去年賸餘還不夠填補過去不足。從以前到113年，各地方政府的累積短絀2679億元，也就是累計虧錢，必須要先填補到0，之後賸的錢才可以拿來編預算，這是卓榮泰沒說的部分。也就是說，依預算法規定，地方政府如果113年度有708億這筆錢（歲計賸餘），必須要先將這筆錢，拿去填補過去累計虧損（歲計短絀）2679億元，剩下的錢才可以再拿出來作為編預算的財源。

江怡臻進一步指出，新北現在就是不足，需要把過去虧損的錢彌補至0為止，依照目前情況，怎麼可能將卓榮泰所說的708億元拿來編列預算，補足缺口？卓榮泰要新北用什麼來補？舉債？

江怡臻批評，全國一共有14個縣市是不足的情況，以新北市為例，113年度賸錢（賸餘）21億元，但截至113年底尚有累計虧損887億元要填補，依預算法規定，就是沒有錢可以拿來作預算編列的財源。卓榮泰如果真的不懂，可以請主計總處或各地方政府財會人員教導，而不是叫地方政府去做違法的事。

江怡臻呼籲，請卓榮泰不要再找理由剋扣地方的一般性補助款，也請綠委蘇巧慧站在新北市的立場，應該儘速依修正後財劃法將114年度統籌分配稅款分配給地方政府。

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