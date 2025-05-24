賓士詭異繞圈！原來是詐團「監控車手中」　三峽6勇警破窗逮人

▲▼新北市三峽警方日前埋伏詐騙車手，除順利將其逮捕外，更一併逮獲集團的監控車手 。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者陸運陞、潘鳳威／新北報導

新北市三峽區22日發生一起警匪追逐案。警方於當日中午偵辦詐騙案，正準備引誘逮捕一名女車手時，發現現場有一輛賓士車持續在周邊詭異繞圈，隨即上前盤查，不料該車駕駛竟突然倒車衝撞警車。所幸員警及時閃避並奮勇破窗，使用辣椒水將駕駛制服逮捕，警方還同時逮捕女車手，正持續追緝收水成員及共犯。

據了解，53歲家住三峽的邱姓女子是名看護，她誤信一名自稱「飆股老師」的網友話術，引導她加入股票投資群組，並下載詐團提供的APP。期間邱女一共與詐團面交5次，總計遭詐騙金額達110萬元。邱女5月初察覺有異，於是向警方報案，三峽派出所所長黃政諺見狀，決定「將計就計」，請邱女配合辦案，佯裝打算再加碼投資新臺幣210萬元，引誘詐騙集團的車手現身。

22日中午雙方相約在三峽某超商會面，38歲林姓女車手從宜蘭北上取款，邱女依計將裝有假鈔的袋子交付林女，員警則在一旁埋伏。此時一輛白色賓士車在附近不斷繞行，吸引了警方的注意。便衣刑警上前表明身分並要求駕駛下車，未料男子竟倒車衝撞巡邏車，還試圖向前衝撞，幸遇偵防車阻擋使其進退兩難。6名員警迅速包圍車輛，使用擊破器破窗並以辣椒水對男子噴灑，成功將其拉下車制服。

據悉，這名開著賓士車的26歲高姓男子是詐騙集團的「監控車手」，因詐團擔心車手侵吞鉅款「黑吃黑」，21日晚間要他從台南北上「監工」，負責監控林姓女車手的面交動態，然而，他當天上午10時許提早抵達三峽，在三峽街頭不停閒晃，此舉反而引起警方懷疑進而遭逮。

同一時間，在超商埋伏的員警也上前逮捕林姓女車手。據悉，林女為旅館業員工，因誤信交友軟體認識詐團，受誘以每月4.3萬元薪水及7千元全勤獎金擔任「外務專員」，負責取款及交付假收據。林女被逮時表示「不知這是詐騙」，讓在場員警不可置信！

此次查緝行動中，造成3名勇警受傷，分局長劉文雄親自前往派出所慰問致意，而警方也在這兩名車手身上，查扣犯案手機、偽造工作證、收據及做案用的賓士車。高男坦承此次是自己第二次犯案，曾於花蓮犯案騙取80萬元，但僅得3%酬勞。員警目前已鎖定集團收水及共犯正全力追緝中，並將林女及高男依刑法加重詐欺及洗錢法等罪依送法辦。