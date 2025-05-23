快訊／民眾黨要求政院補足地方補助　藍白聯手表決通過送委員會審查

▲立法院院會。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算遭大幅刪減2075億，其中，在野黨通刪939億，要求行政院自行刪減636億。行政院調節後，刪減地方的一般性補助款，其中以屏東縣最高，達52億元，其次為高雄市、彰化縣、台南市，引起在野黨連連砲轟。民眾黨立委黃國昌今（23日）在立法院提案院會作成決議，要求行政院主計總處，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，稍早院會表決也在藍白聯手下，以贊成57位、反對49位，將本案交付財政委員會審查。

今年初，立法院審查中央政府總預算時，國民黨與民眾黨聯手大砍預算，其中一項提案，在「通刪」中央各機關及所屬預算「如總刪減數未達939億7,500萬元（約3%），另予補足。」要求行政院「自行再刪636億元」，補足統刪比例。對於中央補助地方政府預算受衝擊，多位國民黨立委痛批，藍白完全沒刪除今年行政院編列給地方的一般性補助款，民進黨政府竟將「通案刪減部分」中沒指定項目的部分都砍在一般性補助款，分明是「家暴政府」。

為此，黃國昌今天提案，案由指出，本院台灣民眾黨黨團，有鑑於行政院主計總處行文各縣市政府，將中央編列給地方政府的一般性補助款自114年度5至12月份分配及撥付數全數改為未分配數，已嚴重違反立法院通案刪減、促進政府資源有效配置之決議精神。中央政府預算編列浮濫，原編列三兆一千億元，立法院通案刪減後仍有二兆九千億餘元之數，為中華民國史上最高之中央政府總預算，本院本於職責審議預算，以督促中央政府增進財務效能、減少不當經濟支出甚至浪費之目的。

此外，中央政府不思檢討如何有效節用分配資源，卻意圖慷地方政府之慨，緊縮一般性補助款補助事項，將直轄市、準用直轄市規定之縣及縣(市)基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等改為未分配數，此舉不僅違反原預算刪減提案之意旨，更將嚴重影響地方財政及運作，對地方長期建設造成劇烈衝擊。建請院會做成決議，「行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府」，為此提請公決。

該提案討論時，幾乎藍綠白所有立委都登記發言；稍早表決階段，在藍白聯手下，以贊成57位、反對49位，將該決議案交付財政委員會審查，而立法院的決議所代表的對行政單位的「要求」，但沒有強制性。

對該提案，民眾黨立委黃珊珊表示，行政院作法嚴重違反立法院通案刪減決議精神，中央政府總預算編列浮濫，通案刪減後還有2兆9千億、史上最高總預算，立法院促使中央政府升高財務效能，中央政府不檢討如何有效分配，還意圖慷地方政府之慨、緊縮一般性補助款，將地方政府社會福利等改為未分配數，嚴重影響地方財政運作跟長期建設，希望院會做成決議，立刻補足一般性補助款，中央政府刪減經費來源提出說明，並在一個月內送交立法院。

國民黨立委徐巧芯則指出，政府應該遵守三讀通過法律，中央政府給予地方政府的一般補助額不得少於前一年編列數，賴政府刪除的補助款都已經編列在地方政府預算中，中央已經承諾地方現在卻耍賴，公然違法報復性方式刪除地方社會福利預算，地方政府非常辛苦，目前大多數凍結案都在解凍中，已經有史上最高總預算，還苛扣地方政府補助款，賴政府完全沒有良心，中央政府為何要扯自己國家後腿，勸賴清德回頭是岸，否則會失去民心。

民進黨立委沈伯洋表示，造謠已經是藍白常態了，但現在真的是造謠到連立法委員資格都沒有。砍預算的不是行政院，是國會藍白自己。全台灣都知道，國民黨和民眾黨聯手刪掉大量預算，甚至還砍到自己數額都算不清楚，最後把統刪額度丟給行政院說「你自己決定要砍哪裡」。他直言，而且藍白搞錯法律生效時間，明明知道自己砍預算會影響地方，於是在《財劃法》塞了一個第30條修正，想要「保障地方資源」，但笑話是，財劃法是今年3月才生效，根本不適用於2024年編列和今年1月通過的預算，「想補破網結果補在牆上」。

民進黨表示，套用藍白兩黨的邏輯，地方政府預算今年度創新高，刪減後還是很多呀，難道補助少一點點，市長就不會做事了？立法院審預算時，傅崐萁和黃國昌帶領的藍白立委們還講過，「賴清德預算被刪還是比蔡英文多，預算被刪一點點就不會做事？不會做事就下台！」行政院依法通刪各縣市一般性補助款，盧市長才跳出來罵中央、說是「出氣地方」，倒果為因、戲演過頭，這不是，什麼才是？「冤有頭，債有主，還是和自家立委溝通吧！」