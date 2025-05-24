侯友宜當面為補助款請命　卓榮泰籲使用歲計賸餘共體時艱

▲行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、文化部長李遠與民進黨立委蘇巧慧出席「國家兒童未來館」願景館開幕典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

總預算遭立院大幅刪減，行政院遂統刪今年對地方政府的一般性補助款25%，引發各縣市跳腳。行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜今（24日）同台出席「國家兒童未來館」願景館的開幕典禮，兩人隔空透過致詞喊話，侯呼籲中央多關照人均預算六都最少的新北市，且強調自己會嚴謹把關、不浪費預算；卓則說，期盼地方共體時艱，利用地方歲計賸餘照顧新北市各個族群。

國家兒童未來館預定明（2026年）年動工、2030年落成，願景館將作為兒童未來館正式開館前，與兒童及社會互動、溝通的重要場域，將透過展覽與工作坊等活動，讓孩子與兒童未來館一起「長大」。此行包括卓榮泰與行政院發言人李慧芝、文化部李遠部長，還有立委張宏陸、張雅琳、葉元之、蘇巧慧以及新北市長侯友宜及在地議員等皆出席。

行政院長卓榮泰致詞時說，政府以兒童為核心，從兒童的視野出發，打造專為兒童設計的國家級兒童場館，這也代表國家對兒童主體性與公共參與精神的重視。卓強調，期盼以願景館作為試驗場域，讓大家一窺國家兒童未來館的雛形，進而吸引更多大小朋友前來參觀，接受文化的薰陶及結交許多同儕。

由於行政院統刪今年對地方的一般性補助款25%。對此，侯友宜致詞時表示，也許大家對補助款有不一樣的想法，但是最重要的還是要看見人民的需求、解決人民的痛，一起面對問題，把人民照顧更到位。

侯友宜指出，新北市人口404萬全台灣最多，但人均預算是六都最少、僅4萬多，需要更多資源與中央關照。他向卓榮泰喊話，他當市長的一天都會很嚴謹把關，一定會把經費用在需要的地方、絕對不浪費，大家一起努力，把民眾照顧得更好。

卓榮泰表示，行政院已提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，以「支持產業」、「照顧民生」、「安定就業」及「強化韌性」為四大主軸，並運用過去的年度歲計賸餘支應所需4100億元預算。

卓榮泰說，去年度各地方政府的財政歲計賸餘共計708億元，其中六都合計超過400億元，顯見地方財政已逐年改善，也請地方政府共體時艱，運用地方歲計賸餘至各項地方建設，不遺漏每一個族群及每一項工作。