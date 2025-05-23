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地方怨刪補助款　卓榮泰：縣市可舉債因應、明年新財劃法可償還

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對統刪地方補助款25%引發反彈一事，行政院長卓榮泰今（23日）受訪說，國會大刪中央政府總預算、地方首長又不放棄任何的中央補助款，這把中央財政剝好幾層皮，「中央政府不是魔術師，不會變魔術、也不會無中生有，必須要在最困難的狀況下做調整」。他指出，地方政府可舉債因應，且明年如依新版財劃法，地方政府會拿走3753億，有能力在明年把今年的舉借債務完全償還。

卓榮泰今受訪說，有幾件重要的事情要再度強調，在審查今年度中央政府總預算的時候，代表各縣市的立法委員在國會裡面大幅刪減中央政府總預算，現在又透過地方政府的首長不放棄任何的中央補助款，這是要將中央財政一而再、再而三的剝好幾層皮，「中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有，所以我們必須要在最困難的狀況底下，做一些財政的調整」。

卓榮泰表示，首先要向國人說明的是，過去幾年來，因為中央大力的補助地方政府，所以地方的財政是逐年有所改善，以113年度為例，地方政府的財政的歲計賸餘，各縣市加總起來有708億之多，可見地方財政在逐年的改善。

第二，行政院在去年8月30日，已經由主計總處發文給所有的地方政府，清楚地表示依照一般性補助款執行的應注意事項，就會照今年度（立法院）預算審查的結果，如果有所調整的時候，就請各（地方）政府要了解，中央是對一般性補助款會做審議結果的調整。卓榮泰說，這在去年8月30日，已經通令各地方政府。

接著卓榮泰提到，再看看一般性補助款當中，總數雖然有2501億，但是三項的定額補助（教育補助、社會福利、基本設施）是1042億，至於還有990億是幫助地方要增裕財源、要增加它的財源。

從第一項，地方政府的財源已經大幅的改善，歲計賸餘加總起來有708億，但今年有990億的增裕財源，這部分再請地方政府從當中990億裡面，能夠自行刪減529億。至於其他的三項補助1042億裡面，也請他們自行刪減107億。如果不足的部分，他們可以由所有的其他的歲計賸餘來因應。再有不足，可以舉借來因應。如果舉借有困難，中央會協助。

「明年如果依照新的《財政收支劃分法》，地方政府會拿走3,753億，他們更有能力在明年把今年的舉借債務完全可以弭平、可以償還。」卓榮泰強調，地方政府不會發生任何的困難，也不像他們今天所說的，完全要刪減他們社會福利、基本設施跟教育經費等等，完全不是這個樣子。

卓榮泰說，當然，如果經過釋憲，讓整個《財政收支劃分法》在明年得到合理的調整，而且中央政府總預算我們也可以有所回應的時候，這個部分是可以討論。

卓榮泰指出，目前在釋憲的過程當中，還沒有做最後的決議，我們只能在現在依中央政府最困難的財政，請地方政府共同來分擔。至於昨天行政院會的氣氛，大家是就事論事，沒有很劍拔弩張，比起立法院的氣氛是好多了。

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