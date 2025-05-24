　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

包粽也包走垃圾　台東巡守隊攜手護海過端午

▲台東巡守隊攜手護海過端午。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東巡守隊攜手護海過端午。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在端午節前夕，台東市富岡街防波堤岸迎來一場兼具環保與文化傳承的行動。台東縣環保局24日與水環境巡守隊攜手舉辦「端午淨灘、包粽體驗」活動，清理岸邊廢棄物達87公斤，展現守護海岸環境的決心，並透過包粽體驗，深化參與者對節慶文化與永續理念的理解。

此次活動地點鄰近富岡漁港，這裡是通往綠島與蘭嶼的交通門戶，也是漁業與觀光重地。縣府表示，感謝水環境巡守隊長期投入海岸巡護與淨灘行動，今天的淨灘成果包括33公斤一般垃圾與54公斤資源回收物，象徵民間力量在海洋保育上的積極參與。

活動結束後，巡守隊員與現場民眾共同體驗包粽，結合端午文化與環保行動，寓教於樂。環保局表示，此次行動不僅展現社區動員力，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的第6項「潔淨水資源」、第14項「海洋生態」，以及第17項「全球夥伴關係」的實踐。

台東縣環保局指出，海岸廢棄物大多來自人為隨手丟棄，包括菸蒂、塑膠袋與漁業廢棄物，若未妥善清理，恐將隨著雨水與潮汐進入海洋，造成生態傷害，甚至透過食物鏈影響人體健康。局方也強調，希望藉由這類結合文化與環境的活動，喚起民眾對海洋保育的重視，並將愛海行動落實於日常。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
618 2 7518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張清芳小兒子畢業了！　母子3人合體…他帥氣近照曝光
快訊／徐若熙生涯首投滿8局奪本季首勝　味全7比0完封雄鷹
快訊／台南男持刀弒父！晚間聲押
快訊／台中男墜樓！傷重死亡
78歲老董暴衝「撞爛223萬特斯拉」！單親爸崩潰：我怎麼養家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

包粽也包走垃圾　台東巡守隊攜手護海過端午

太平洋晨光中迎接百人瑜珈　長濱展開身心療癒新篇章

走進失智者內心世界　台東放映《父親》引發深刻共鳴

無菸生活從健走開始！　台東逾千人響應世界無菸日

藝術無國界！八方藝術節多元文化共融國美館登場

雲林養豬畜牧展5月底登場　展現產業創新與文化交融

龍舟蛋糕捲香甜上桌　雲林發展學園陪伴家庭溫暖過節

花藝×台語講座雙響炮！　台南勞局曾文園區辦溫潤勞工生活美學

勞僱一家親溫馨出遊！　台南移工家庭走進歷史博物館共築希望家園

台南5千職缺開放徵才！　就博會初媒率破5成

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

包粽也包走垃圾　台東巡守隊攜手護海過端午

太平洋晨光中迎接百人瑜珈　長濱展開身心療癒新篇章

走進失智者內心世界　台東放映《父親》引發深刻共鳴

無菸生活從健走開始！　台東逾千人響應世界無菸日

藝術無國界！八方藝術節多元文化共融國美館登場

雲林養豬畜牧展5月底登場　展現產業創新與文化交融

龍舟蛋糕捲香甜上桌　雲林發展學園陪伴家庭溫暖過節

花藝×台語講座雙響炮！　台南勞局曾文園區辦溫潤勞工生活美學

勞僱一家親溫馨出遊！　台南移工家庭走進歷史博物館共築希望家園

台南5千職缺開放徵才！　就博會初媒率破5成

南投駕駛失控暴衝連撞2車！騎士「瞬間跳車」驚險逃生

世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手

為何不讓國際生讀哈佛？川普再嗆「連2加2都不會的麻煩製造者」

岳政華逆轉三壘打　兄弟7比4氣走統一奪下4連勝

華航南北淨灘　齊心守護蔚藍海洋

徐若熙生涯首投滿8局奪本季首勝　味全7比0完封雄鷹

快訊／台南男持刀弒父！檢方複訊後聲請羈押禁見

快訊／台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

78歲無照翁暴衝「撞爛223萬特斯拉」！單親爸崩潰：我怎麼養家？

白種元再爆霸凌施壓爭議！資深製作人怒控「經常咒罵工作人員」

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

地方熱門新聞

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

杉林溪聯外道路下邊坡坍崩限單線雙向通行

欠稅360萬拒繳！台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

藍批賴清德違法刪地方預算台南議會怒嗆：拉高對立、苦死百姓

日月潭漫遊森活與台北觀光博覽會同步展出

台南移工家庭走進歷史博物館共築希望家園

台南5千職缺開放徵才！就博會初媒率破5成

濁水溪甜桃採收旺季！信義警「護桃專案」防竊

台南市勞工局曾文園區辦溫潤勞工生活美學

雲林養豬畜牧展5月底登場　展現產業創新與文化交融

大觀音亭暨祀典興濟宮捐贈嘉縣消防勘災車

興建農舍匯款400萬　警適時關懷確認

台東男子獨攀加拿山失聯　警消搜尋今晨尋獲

更多熱門

相關新聞

太平洋晨光中迎接百人瑜珈　長濱展開身心療癒新篇章

太平洋晨光中迎接百人瑜珈　長濱展開身心療癒新篇章

清晨的太平洋海風輕拂，長濱國中操場在24日迎來一場結合自然、靜心與文化的身心療癒盛事。2025「自然醒慢活祭」系列活動之一、「東海岸長濱liao天室」的首場主題活動——百人晨曦瑜珈正式登場，吸引近百位民眾齊聚參與，在日出晨光與海浪聲中展開新的一天。台東縣副縣長王志輝與國家發展委員會、衛福部代表也到場共襄盛舉。

走進失智者內心世界　台東放映《父親》引發深刻共鳴

走進失智者內心世界　台東放映《父親》引發深刻共鳴

無菸生活從健走開始！　台東逾千人響應世界無菸日

無菸生活從健走開始！　台東逾千人響應世界無菸日

荷蘭男溪降墜谷獲救　髖骨骨折直哀嚎

荷蘭男溪降墜谷獲救　髖骨骨折直哀嚎

3外籍教練台東溪降！1男墜谷「頸椎疑受創」待援

3外籍教練台東溪降！1男墜谷「頸椎疑受創」待援

關鍵字：

淨灘端午台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蕭煌奇世壯運柔道賽「直落二奪金牌」！

台北101停車場濺血！女駕駛慘遭火爆男連刺5刀

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

陸導來台吃麻辣鍋：這麼難吃

林依晨懷孕7個月首露面！

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

他連2天都坐涼亭　民眾直覺有異報警

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！網：跟侮辱有什麼區別

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面