包粽也包走垃圾　台東巡守隊攜手護海過端午

▲台東巡守隊攜手護海過端午。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在端午節前夕，台東市富岡街防波堤岸迎來一場兼具環保與文化傳承的行動。台東縣環保局24日與水環境巡守隊攜手舉辦「端午淨灘、包粽體驗」活動，清理岸邊廢棄物達87公斤，展現守護海岸環境的決心，並透過包粽體驗，深化參與者對節慶文化與永續理念的理解。

此次活動地點鄰近富岡漁港，這裡是通往綠島與蘭嶼的交通門戶，也是漁業與觀光重地。縣府表示，感謝水環境巡守隊長期投入海岸巡護與淨灘行動，今天的淨灘成果包括33公斤一般垃圾與54公斤資源回收物，象徵民間力量在海洋保育上的積極參與。

活動結束後，巡守隊員與現場民眾共同體驗包粽，結合端午文化與環保行動，寓教於樂。環保局表示，此次行動不僅展現社區動員力，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的第6項「潔淨水資源」、第14項「海洋生態」，以及第17項「全球夥伴關係」的實踐。

台東縣環保局指出，海岸廢棄物大多來自人為隨手丟棄，包括菸蒂、塑膠袋與漁業廢棄物，若未妥善清理，恐將隨著雨水與潮汐進入海洋，造成生態傷害，甚至透過食物鏈影響人體健康。局方也強調，希望藉由這類結合文化與環境的活動，喚起民眾對海洋保育的重視，並將愛海行動落實於日常。